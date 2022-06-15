«حشد شعبی» عراق رژه دریایی برگزار کرد + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراقی، نیروهای «حشد شعبی» عراق در هشتمین سالروز تأسیس این گروه مقاومتی پس از صدور فتوای تاریخی جهاد کفایی توسط مرجعیت عالیقدر شیعیان، اقدام به برگزاری رژه دریایی کرد.

بر اساس این گزارش، سازمان حشد شعبی بخش هایی از فیلم رژه دریایی این گروه مقاومتی را منتشر کرده است. این فیلم، قایق های جنگی، واحدهای غواصی و قایق های موشک انداز یگان های دریایی حشد شعبی را به تصویر می کشد.

پیش از این، فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی در سالروز تأسیس این گروه مقاومتی گفته بود: سلاح «حشد شعبی» برای دفاع از امنیت ملی عراق است.

رئیس سازمان حشد شعبی افزود: حشد شعبی تاکنون با توطئه ها و دسیسه های فراوانی مواجه شده است. همین توطئه ها در نهایت به هدف قرار دادن فرماندهان پیروزی منجر شد.

وی اظهار داشت: علیرغم تمامی توطئه ها علیه حشد شعبی، این گروه مقاومتی همچنان به مسیر خود ادامه می دهد. حشد شعبی از میراث شهداء و نیز رهنمودهای مرجعیت برخوردار است و بر اساس همین خط مشی حرکت می کند.