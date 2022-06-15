به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر میرمرسلی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان خلخال اظهار کرد: راهکارهای فعلی برای افزایش رغبت جوانان به ازدواج کارساز نیست و اجرای درست قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاست‌های جدید دولت در تسهیل امور جوانان، راه را برای حل بسیاری از مشکلات جوانان هموارتر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مجموعه اقدامات حمایتی اخیر مجلس شورای اسلامی و دولت در حمایت از خانواده و تسهیل امور جوانان و صیانت از جمعیت جوان جامعه از جمله ارائه تسهیلات ویژه برخورداری از مسکن و خودرو در ازدواج تأثیرگذار بوده و تهدید کاهش جمعیت جوان کشور ناشی از کم رنگ شدن فرهنگ ازدواج و فرزندآوری در بین همسران جوان در سال‌های آینده را کاهش خواهد داد.

رئیس اداره ورزش و جوانان خلخال گفت: در شرایطی که مشکل گرانی خرید و اجاره بها مسکن، جوانان را رنج می‌دهد، افزایش سقف تسهیلات ازدواج راهکار مناسبی برای تشویق جوانان به ازدواج نیست.

میرمرسلی افزود: در شهر کوچکی مثل خلخال بیشتر جوانان توانایی تأمین ودیعه و اجاره بها غیرمتعارف را برای اجاره مسکن برای تشکیل زندگی ندارند و در بسیاری از موارد همین عوامل موجب جدایی همسران از همدیگر می‌شود.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان خلخال خاطرنشان کرد: در حالی که بسیاری از جوانان این شهرستان مشکل بیکاری، مسکن و افزایش قیمت لوازم خانگی و جهیزیه دارند، پس از دریافت تسهیلات ازدواج علاوه بر مشکلات قبلی، دچار بدهکاری به علت ناتوانی در پرداخت اقساط وام ازدواج می‌شوند.

وی به راه‌اندازی کمیته «سامان ازدواج» در خلخال اشاره کرده و تسهیل در ازدواج، کمک به تشکیل خانواده در بین قشر جوان و استفاده از ظرفیت مالی خیرین در این امر خیر را از اهداف راه‌اندازی این کمیته عنوان کرد.

میرمرسلی همچنین بر لزوم هموار کردن مسیر ازدواج آسان جوانان، حذف فرهنگ‌های غلط مرسوم شده امروزی از جمله تشریفات گزاف عروسی، ترویج فرهنگ ازدواج آگاهانه، استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد غیردولتی و برگزاری دوره‌های آموزشی قبل، حین و پس از ازدواج برای زوجین برای افزایش دوام زندگی زوجین و پیشگیری از پدیده شوم طلاق تاکید کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان خلخال افزایش سن ازدواج در بین جوانان به دلیل بیکاری، افزایش روزافزون خرید و اجاره بها مسکن، رشد قیمت کالاهای اساسی و افزایش هزینه‌های مربوط به برگزاری مراسم ازدواج را از عوامل کم رنگ شدن امر مقدس ازدواج دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در صورت ادامه روند فعلی و کم شدن ازدواج، آسیب‌های اجتماعی در جامعه افزایش خواهد یافت.

میرمرسلی با بیان اینکه ۱۰ درصد جمعیت خلخال سالخورده هستند، بیان کرد: در صورتی که چاره‌ای برای افزایش میل به ازدواج جوانان در سن مقرر اندیشیده نشود، جمعیت سالخورده این شهرستان در آینده به سه برابر افزایش خواهد یافت.

رئیس اداره ورزش و جوانان خلخال خواستار استفاده از ظرفیت خیرین و تشکیل مجمع خیرین ازدواج در خلخال برای کمک به ازدواج جوانان شد و گفت: تشکیل مجمع خیرین ازدواج می‌تواند بسیاری از مشکلات را که دولت قادر به حل آنها نیست، برطرف و از طرفی ازدواج جوانان را تسهیل کند.