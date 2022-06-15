واکنش هافبک پرسپولیس به تمدید قراردادش با «تیپ» متفاوت

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد سرلک هافبک تیم فوتبال پرسپولیس امروز چهارشنبه قراردادش را با این تیم برای یک فصل دیگر تمدید کرد.

سرلک بعد از خروج از باشگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: خوشحالم قراردادم را تمدید کردم. صحبت‌ها از قبل انجام شده و همه چیز قابل پیش بینی بود.

وی در خصوص اینکه آیا پیشنهاد خارجی هم داشته است؟ تاکید کرد: صحبتی از پیشنهاد خارجی نبود.

هافبک پرسپولیس تصریح کرد: قراردادم با پرسپویس یک ساله است و ان شاءالله باز هم تمدید می‌کنم. باعث افتخارم است در خدمت پرسپولیس باشم.

سرلک در پایان در خصوص تیپ خاصش برای تمدید قرارداد گفت: به بهترین تیم آسیا که می آیی باید بهترین لباست را هم باید بپوشی.

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