  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۰۵

خرید جدید فعال می‌شود؟

اولتیماتوم ۷۲‌ ساعته پرسپولیس به مهاجم سپاهان

اولتیماتوم ۷۲‌ ساعته پرسپولیس به مهاجم سپاهان

مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان اصفهان تنها سه روز برای پیوستن به پرسپولیس فرصت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از اتمام رقابت‌های فصل گذشته لیگ برتر که با قهرمانی استقلال همراه بود نقل و انتقالات خود را آغاز کرد تا خیلی زود بتواند بازیکنان مد نظر یحیی گل محمدی را جذب کند.

سرمربی پرسپولیس همچون تابستان گذشته سجاد شهباززاده را برای حضور در خط حمله این تیم در لیست خرید قرار داد. مدیران باشگاه هم مذاکره با شهباززاده را آغاز کردند و به توافقات اولیه هم با این بازیکن دست یافتند.

اسباب‌کشی شهباززاده از اصفهان به تهران نیز احتمال حضور او در پرسپولیس را افزایش داد اما شهباززاده به طرز عجیبی از هفته گذشته مذاکره با پرسپولیس را متوقف کرده است.

رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که نشان داده است برای جذب بازیکن چندان صبر نیست از مدیر برنامه‌های شهباززاده خواسته تا او را متقاعد کند در سه روز آینده با پرسپولیس قرارداد ببندد در غیر این صورت گزینه‌های دیگر خرید پرسپولیس برای پوشیدن پیراهن این تیم را فعال می‌کند.

کد مطلب 5515334
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
      2 0
      پاسخ
      نیازی به صبر کردن نیست. با گزینه های دیگه مذاکره کنید.
    • عشقم پرسپولیس IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
      1 0
      پاسخ
      همین امروز با گزینه های دیگر وارد مذاکره شوید دست از سر این پیرو پاتیل ها بردارید
    • IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
      1 0
      پاسخ
      چرا باید یک بازیکن پیر فرتوت برای باشگاه پرسپولیس ناز کند وقتی دلش با تیم دیگری است ودارد بازارگرمی میکند که بانام پرسپولیس عین سال گذشته تیمی دیگر غیر از پرسپولیس راسرکیسه کند پس افسارش را ول کنبد که هرکجا خوش تراست به چرابرود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها