اولتیماتوم ۷۲‌ ساعته پرسپولیس به مهاجم سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از اتمام رقابت‌های فصل گذشته لیگ برتر که با قهرمانی استقلال همراه بود نقل و انتقالات خود را آغاز کرد تا خیلی زود بتواند بازیکنان مد نظر یحیی گل محمدی را جذب کند.

سرمربی پرسپولیس همچون تابستان گذشته سجاد شهباززاده را برای حضور در خط حمله این تیم در لیست خرید قرار داد. مدیران باشگاه هم مذاکره با شهباززاده را آغاز کردند و به توافقات اولیه هم با این بازیکن دست یافتند.

اسباب‌کشی شهباززاده از اصفهان به تهران نیز احتمال حضور او در پرسپولیس را افزایش داد اما شهباززاده به طرز عجیبی از هفته گذشته مذاکره با پرسپولیس را متوقف کرده است.

رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که نشان داده است برای جذب بازیکن چندان صبر نیست از مدیر برنامه‌های شهباززاده خواسته تا او را متقاعد کند در سه روز آینده با پرسپولیس قرارداد ببندد در غیر این صورت گزینه‌های دیگر خرید پرسپولیس برای پوشیدن پیراهن این تیم را فعال می‌کند.