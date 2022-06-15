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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۵۹

دبیرکل حزب موتلفه:

۵۰ درصد از اعضای حزب مؤتلفه جوان و زیر ۴۰ سال هستند

۵۰ درصد از اعضای حزب مؤتلفه جوان و زیر ۴۰ سال هستند

زنجان-دبیر کل حزب مؤتلفه گفت: 50 درصد اعضای این حزب در سراسر کشور جوان و زیر 40 سال سن دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان روز چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد از اعضای حزب مؤتلفه جوان و زیر ۴۰ سال هستند، اظهار کرد: شورای مرکزی حزب که ۳۵ عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل ترکیبی از چهار نسل و یا همان یک چرخه نسل است.

دبیر کل حزب مؤتلفه با بیان اینکه حزب مؤتلفه در ۳۱ استان تشکیلات جدی دارد، افزود: شخصیت‌های بسیار ارزشمند و سالمی در این حزب عضو هستند که برخی از آن‌ها سابقه ۵۰ سال انقلابی‌گری دارند.

بادامچیان به فعالیت مؤثر حزب مؤتلفه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در برخی استان‌ها اشاره و تصریح کرد: نتایج این فعالیت‌ها در نتیجه انتخابات نمایان است.

وی با ارائه گزارشی از موفقیت حزب مؤتلفه در همه استان‌ها گفت: این حزب در بین همه اقشار از جمله تحصیل‌کرده‌ها هم طرفداران قابل توجهی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تشریح نحوه عملکرد گروه‌ها در ایام انتخابات گفت: یادم می‌آید در سال ۹۶، حدود ۷۱ درصد از مردم استان زنجان به آیت‌الله رئیسی رای داده بودند.

آیت الله علی خاتمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از سال ۴۲ تا کنون از جمله شهدای حرم گفت: نماد شهدای موسوم به مدافعان حرم، شهید حججی بود.

همچنین دبیر حزب موتلفه استان زنجان در این دیدار تاکید کرد: موتلفه همیشه در کنار مردم بوده و با تاثیر و همراهی روحانیت در راستای اعتلای نطام گام بر می‌دارد.

رضا رحیم‌پور با بیان اینکه حزب موتلفه تمام تلاش خود را برای اعتلای نطام انجام داده است، افزود: این حزب در این زمینه شهدای زیادی را هم تقدیم کرده است.

کد مطلب 5515308

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