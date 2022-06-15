به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان روز چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد از اعضای حزب مؤتلفه جوان و زیر ۴۰ سال هستند، اظهار کرد: شورای مرکزی حزب که ۳۵ عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل ترکیبی از چهار نسل و یا همان یک چرخه نسل است.

دبیر کل حزب مؤتلفه با بیان اینکه حزب مؤتلفه در ۳۱ استان تشکیلات جدی دارد، افزود: شخصیت‌های بسیار ارزشمند و سالمی در این حزب عضو هستند که برخی از آن‌ها سابقه ۵۰ سال انقلابی‌گری دارند.

بادامچیان به فعالیت مؤثر حزب مؤتلفه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در برخی استان‌ها اشاره و تصریح کرد: نتایج این فعالیت‌ها در نتیجه انتخابات نمایان است.

وی با ارائه گزارشی از موفقیت حزب مؤتلفه در همه استان‌ها گفت: این حزب در بین همه اقشار از جمله تحصیل‌کرده‌ها هم طرفداران قابل توجهی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تشریح نحوه عملکرد گروه‌ها در ایام انتخابات گفت: یادم می‌آید در سال ۹۶، حدود ۷۱ درصد از مردم استان زنجان به آیت‌الله رئیسی رای داده بودند.

آیت الله علی خاتمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از سال ۴۲ تا کنون از جمله شهدای حرم گفت: نماد شهدای موسوم به مدافعان حرم، شهید حججی بود.

همچنین دبیر حزب موتلفه استان زنجان در این دیدار تاکید کرد: موتلفه همیشه در کنار مردم بوده و با تاثیر و همراهی روحانیت در راستای اعتلای نطام گام بر می‌دارد.

رضا رحیم‌پور با بیان اینکه حزب موتلفه تمام تلاش خود را برای اعتلای نطام انجام داده است، افزود: این حزب در این زمینه شهدای زیادی را هم تقدیم کرده است.