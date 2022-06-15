حجت الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گرم‌تر شدن هوای استان در روزهای اخیر، اظهار داشت: بیشینه دمای هشت شهر در مناطق شرقی و شمالی استان روز پنجشنبه به بالای ۴۰ درجه سانتیگراد می‌رسد و خوروبیابانک با دمای ۴۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز نیز به ۳۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۱ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه طی پنج روز آینده جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم است، گفت: آسمان بسیاری از مناطق صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می‌شود و پدیده غالب بیشتر مناطق وزش باد است.

علی عسگریان اضافه کرد: در مناطق مرکزی استان از جمله شهر اصفهان غبار صبحگاهی را انتظار داریم.