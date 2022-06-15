هلاکت ۴ تکفیری در استانهای نینوا و کرکوک عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، یحیی رسول، سخنگوی نیروهای مسلح عراق امروز چهارشنبه از به هلاکت رسیدن ۴ عضو گروه تروریستی داعش در دو استان نینوا و کرکوک خبر داد.

وی افزود که در ادامه عملیات پاکسازی عراق از عناصر باقی مانده داعش، دستگاه مبارزه با تروریسم توانست امروز چهارشنبه، ۳ تروریست را در منطقه سرکلان در استان کرکوک به هلاکت برساند.

رسول خاطرنشان کرد که یک تروریست دیگر هم در خلال عملیات جستجو در یکی از مخفیگاه‌های داعش در استان نینوا به هلاکت رسید.

لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی عراق همواره برای اطمینان از عدم ظهور مجدد داعش و عناصر فراری آن، به جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسر این کشور ادامه می‌دهند.

عراق در دسامبر سال ۲۰۱۷، پس از حدود سه و نیم سال درگیری با داعش که حدود یک سوم کشور را اشغال کرده بود، آزادسازی تمام سرزمین‌های خود از چنگال این گروه تروریستی را اعلام کرد.

عناصر باقی مانده‌ای از داعش هنوز در مناطقی از بغداد، صلاح الدین، دیالی، کرکوک، نینوا، الانبار فعالیت دارند.