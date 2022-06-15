به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در مجتمع قضائی غدیر برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در این نشست با اشاره به فضلیت‌های ماه ذی‌القعده گفت: دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران هم اولین خاک‌ریز مشخص کننده حدود و ثغور جغرافیای قضائی کشور و هم اقیانوس نشان‌دهنده جایگاه حقوق و قضا در نظام اسلامی در جغرافیای خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد: اگر تعالی بشر ملزم به شناخت صحیح نباشد، به‌معنای درجا زدن است و لازمه تعالی انسان این است که بفهمد از کجا و برای چه آمده و به کجا می‌رود.

وی با بیان اینکه یکی از علل مادی گرفتاری بشر این است که به راز شناخت توجه نمی‌کند، گفت: صیانتی که از دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران صورت می‌گیرد، از همه مجموعه‌های قوای کشور بالاتر است.

جلسات دادگاه حمید نوری فاقد محتوای حقوقی است

عبداللهی بر ضرورت رعایت شئون قضائی از سوی قضات به‌منظور پیشگیری از آسیب‌ها تاکید کرد و در عین حال به دادگاه نمایشی یک ایرانی به نام حمید نوری در سوئد اشاره کرد و گفت: دشمنان و جریان نفاق همه هم و غم خود را برای یک ایرانی به نام حمید نوری گذاشتند و در جلسات نمایشی دادگاهی که فاقد محتوای حقوقی است، نسبت به محاکمه او اقدام کردند؛ این در حالی است که نظام اسلامی از حیث قضا و حقوق از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار است.

رویکرد مجموعه حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه «حریم‌سوزی» و «حرمت‌شکنی» نیست

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اینکه رویکرد مجموعه حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه «حریم‌سوزی» و «حرمت‌شکنی» نیست، گفت: در مجموعه مدیران حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سطح کشور هیچ فرد غیرقاضی وجود ندارد.

وی بر ضرورت تکریم مراجعان با رعایت چارچوب موازین قانونی و بر لزوم توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای رسیدگی‌های الکترونیک قضائی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه بر لزوم اجرای قانون در عین حفظ حرمت شخصی افراد تاکید کرد و گفت: شهادت می‌دهم که ریاست قوه قضائیه در دوره «تحول و تعالی» و در پیگیری نیازمندی‌های تشکیلات قوه قضائیه و کارکنان از هیچ اقدامی دریغ نکرده‌اند.