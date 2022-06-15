کمبودی برای تامین کالاهای اساسی در کشور نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها اظهار داشت: این طرح یک ضرورت برای کشور بود.

وی با بیان اینکه امسال باید بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی هزینه می‌کردیم، ابراز داشت: این در حالی است که مجلس به این منظور ۹ میلیارد دلار پیش بینی کرده بود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در صورت روند قبلی و عدم اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها ممکن بود شاهد یک تورم وحشتناک در کشور باشیم، تصریح کرد: انجام این طرح در سطح کشور هم به نفع مردم و بهم به نفع تولیدکنندگان است.

وی با اشاره به اینکه جهان گرفتار تأمین کالاهای اساسی هست، خاطرنشان کرد: با این وجود در کشور هیچ مشکلی برای تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

ساداتی نژاد با اشاره به افزایش سریع قیمت مواد غذایی در سطح جهان گفت: کشورهای دنیا سیاست‌های خود را تغییر داده و صادرات مواد غذایی را محدود و حتی ممنوع کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مصرف کننده و تولیدکننده باید حامی همدیگر باشند، افزود: در تلاش هستیم تا یارانه‌ها را به سمت کالابرگ ببریم تا مواد غذایی به دست خود مردم برسد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در میان مدت و بلند مدت تلاش برای ارزان سازی غذا است، افزود: ارز ترجیحی بهره‌وری را در صنعت دام و طیور بالا می‌برد.