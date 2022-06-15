وزیر کار به درستی استعفاداد/احتمال استعفای وزیر صمت نیز وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان عصر چهارشنبه در نشست خبری که در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم و انقلاب بدون شک با برنامه جدید وارد صحنه شده است، افزود: وقتی قرار است با برنامه وارد عرصه خدمت‌رسانی به مردم شوی، بی‌تردید اعتماد عمومی را نیز به همراه خواهی داشت، همان‌طور که این اعتماد از سوی عامه مردم متوجه دولت سیزدهم است.

وی با اشاره به اینکه با مروری به کارنامه دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن، متوجه می‌شویم که هیئت دولت همه تلاش خود را به کار گرفته است تا در حوزه‌های مختلف کارهای ارزشمندی انجام دهد، تصریح کرد: بدون شک بسیار از کارهایی که دولت انقلابی تا به امروز انجام داده، در شرایطی محقق شده است که بیشترین فشار از سوی غربی‌ها متوجه کشور بود.

این فعال سیاسی با یادآوری اینکه علی‌رغم اقدامات شایانی که در طول این مدت انجام شده است اما مردم کماکان مطالبه‌گر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خود یعنی رفع مشکلات معیشتی هستند، ادامه داد: معتقدیم دولت در این خصوص بیکار ننشسته و دست به کارهای بزرگی زده است اما اگر در پاره‌ای مواقع شاهد کاستی‌هایی در انجام امور هستیم، این موضوع به ناکارآمد بودن برخی از نیروها باز می‌گردد.

بادامچیان در همین خصوص یادآور شد: طی روزهای اخیر شاهد استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی بودیم که بی‌تردید این استعفا کار درستی بود؛ چرا که وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در اموری که به آن محول شده بود، اشرافیت و کارآیی کافی را نداشت و استعفا در چنین شرایطی می‌تواند بهترین گزینه باشد.

وی با اشاره به اینکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شاهد بروز برخی از مشکلات هستیم، اظهار کرد: این بدان معنی است که در این وزارتخانه نیز باید به احتمال زیاد شاهد استعفای وزیر مربوطه باشیم؛ چرا که مشکلات مردم در زمینه تعادل‌بخشی قیمت‌ها و سایر موارد در این خصوص هنوز پا بر جا است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم به هیچ وجه دولت حزبی نیست، بلکه دولتی است که برنامه‌های خود را بر روی اهداف متعالی خدمت به مردم استوار کرده است، عنوان کرد: وقتی دولت حزبی نباشد، این بدان معنی است که نیروهایی که به کار گرفته است نیز بر اساس حزب و جناح نبوده و همواره در چنین دولتی اختلاف سلیقه نیز وجود خواهد داشت.

بادامچیان یا تاکید بر اینکه حزب موتلفه اسلامی تمام‌قد از دولت سیزدهم حمایت کرده اما این بدان معنی نیست که تذکرات لازم را در برخی امور به دولت ندهیم، خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که باعث شده است به دولت سیزدهم امیدوار باشیم، موضوع تلاش برای توسعه متوازن است، هر چند در این زمینه باید کارهای زیادی انجام شود اما معتقدیم تا به امروز نیز کارهای خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه طلبکار و سهم‌خواه هیچ دولتی نیستیم و هیچ‌گاه حاضر نبوده‌ایم از چارچوب خود خارج شویم، گفت: یکی از موضوعات مهم جامعه، اعتماد عمومی است که به هیچ وجه نباید خدشه‌دار شود. نباید فراموش کنیم که وجود همین اعتماد عمومی در جامعه نسبت نظام بوده است که باعث شده تا مردم شرایط موجود را درک کرده و دولت را همراهی کنند، هر چند این اعتماد باید منجر به رفع مشکلات مردم به ویژه قشر کم‌درآمد شود.

بادامچیان با ابراز تاسف از خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی در دولت‌های نهم تا دوازدهم، افزود: احمدی‌نژاد و روحانی به گونه‌ای عمل کردند که شاهد از دست دادن اعتماد عمومی در جامعه بودیم، بنابراین اگر قرار باشد این روند تداوم داشته باشد، دولت‌مردان باید بدانند که مردم در این خصوص و در رابطه با کم‌کاری‌ها با کسی عهد اخوت نبسته‌اند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در ادامه با اشاره به روند مذاکرات در برجام، یادآور شد: در اصل اینکه باید مذاکره کنیم تا دنیا علیه ما نباشد، هیچ شکی نیست اما به هیچ وجه با مذاکره‌ای که بوی سازش و تسلیم بدهد، موافق نیستیم. معتقدیم دولت سیزدهم در خصوص مذاکرات با قدرت وارد شده است اما آنچه که مهم است، این است که حاضر نیستیم حتی برای برداشته شدن تحریم‌ها، از حق خودمان بگذریم.

بادامچیان در ادامه به موضوع دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم نمایندگان مجلس نباید در خصوص انتصاب‌ها بی‌تفاوت باشند اما این به معنای دخالت نیست؛ چرا که دخالت نمایندگان در انتصاب‌ها مغایر با روح قانون است.

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه جامعه‌ای که خواهان حرکت در مسیر مردم‌سالاری است، باید حزب‌گرا نیز باشد، عنوان کرد: معتقدیم احزاب در جامعه نیروسازی می‌کنند، به همین خاطر فعالیت احزاب در جامعه امری ضروری است و خوشبختانه حزب موتلفه اسلامی نیز تلاش کرده است تا به امروز در این مسیر حرکت کند.