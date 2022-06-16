۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان فریدن تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان عصر پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان فریدن اظهار کرد: هدف از برگزاری سفرهای استانی هیئت دولت، حضور در بین مردم و دیدار با آنها و اجرای پروژههای کشور است.
وی با اشاره به اینکه ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان فریدن تخصیص یافته است، تاکید کرد: اولویت سفر ما و مهمترین هدف دولت شناسایی پروژهها و تکمیل پروژههای نیمه تمام است و با توجه به وسع دولت در راستای حل مشکلات منطقه تلاش میکنیم.
در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان فریدن ضمن عرض خوشامد و با اشاره به مشکلات شهرستان فریدن اظهار کرد: شغل اکثر مردم شهرستان فریدن کشاورزی و دامداری است که با توجه به خشکسالیها بسیاری از شهروندان از کار بیکار شدهاند.
عزیزالله عباسی افزود: ساخت سالنهای ورزشی، تصفیه خانه. کشتارگاه، مصلی، عدم نصب کنتورهای هوشمند چاههای کشاورزی، آب شهرک گلخانهای، نوسازی مدارس، ایجاد اشتغال، اصلاح ورودی و خروجی شهرستان و کمربندی و تأمین آب آشامیدنی پایدار از ضرورتهای منطقه است.
وی بیان کرد: با توجه به محرومیت فریدن خواستار بازگشت امتیاز محرومیت به این منطقه هستیم و نیاز است که به این منطقه نگاه ویژهای شود.
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