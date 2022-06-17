تاثیر ترکیب گیاهی زرشک در مقابله با سرطان ریه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، سرطان ریه دومین نوع شایع سرطان در جهان است که در سال ۲۰۲۰، ۱.۸ میلیون نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.
محققان دانشگاه فناوری سیدنی دریافتند که ترکیب گیاهی بربرین در توقف رشد سلولهای سرطانی ریه در محیط آزمایشگاهی مؤثر است.
بربرین یک ترکیب گیاهی طبیعی است که هزاران سال در طب سنتی چینی استفاده میشود. این ترکیب را میتوان در گیاهان مختلفی از جمله زرشک، گلدن سیل، انگور و زردچوبه درختی یافت.
در طول سالها، تحقیقات نشان میدهد که بربرین در کمک به افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ برای تنظیم سطح گلوکز مؤثر است و به درمان سندرم متابولیک کمک میکند.
محققان همچنین بربرین را به عنوان یک درمان بالقوه برای انواع مختلف سرطانها از جمله سرطان تخمدان، سرطان معده و سرطان سینه شناسایی کرده اند.
دکتر «کمال دوآ»، سرپرست تیم تحقیق، میگوید: «بربرین دو فرآیند کلیدی پیشرفت سرطان یعنی تکثیر سلولی و جابجایی را مهار میکند.»
وی در ادامه توضیح داد: «از آنجایی که بربرین حلالیت زیستی ضعیفی دارد، کاربرد بالینی آن محدود است. هدف اصلی این مطالعه بهبود پارامتر فیزیکوشیمیایی بربرین با فرمولبندی آن به نانوذرات کریستالی مایع و مطالعه پتانسیل ضدسرطانی آن در شرایط آزمایشگاهی در برابر سلولهای اپیتلیال آلوئولی-بازال آدنوکارسینومیک انسانی، A۵۴۹ است.»
محققان این مطالعه دریافتند بربرین به توقف ایجاد گونههای فعال اکسیژن کمک میکند؛ مواد شیمیایی التهابی که در طی واکنشهای سلولی خاص به تهاجم باکتریها و سایر رویدادهای استرسزا که میتوانند به سلولها آسیب بزنند، تولید میشوند.
علاوه بر این، بربرین به تعدیل ژنهای دخیل در استرس اکسایشی و التهاب کمک کرده و همچنین در کاهش پیری زودرس سلول نقش دارد.
نظر شما