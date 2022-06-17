قیمت سبد نفتی اوپک به زیر ۱۲۰ دلار رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا)، بنا بر اعلام دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی اوپک روز پنجشنبه (۲۱۶ خردادماه) ۱۹ دلار و ۲۴ سنت ثبت شد، در حالی که چهارشنبه (۲۵ خردادماه) ۱۲۱ دلار و هفت سنت بود.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگوست.

قیمت نفت خام شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (جمعه، ۲۷ خردادماه) و تا لحظه انتشار این خبر به‌ترتیب ۱۲۰ دلار و ۹۵ سنت و ۱۱۸ دلار و ۸۵ سنت به ازای هر بشکه بود.