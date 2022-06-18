کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ در ۳۴ حوزه امتحانی برای ۴۳ رشته و ۱۱ مجموعه در دانشگاه‌های علوم پزشکی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روزهای ۵ و ۶ خرداد برگزار شد.

تعداد ۵۹ هزار و ۴۶۴ نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ ثبت نام کردند که با توجه به آمار شرکت کنندگان در دو رشته، در نهایت تعداد ۶۴ هزار و ۱۷۳ نفر در آزمون شرکت کردند.

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ روز ۸ خرداد منتشر شد و کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ پس از رسیدگی به اعتراضات امروز شنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

ظرفیت پذیرش به همراه کارنامه علمی مرحله اول در نیمه اول تیرماه اعلام می شود. انتخاب رشته کلیه داوطلبان به همراه انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون نیز در نیمه اول تیرماه انجام می گیرد.

اسامی متقاضیان دانشگاه شاهد، بقیه الله، ارتش و رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی جهت مرحله دوم ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ اعلام می شود و سپس مرحله دوم متقاضیان دانشگاه شاهد، بقیه الله، ارتش و رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ برگزار می شود.

اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ به همراه کارنامه نهایی در نیمه دوم شهریورماه صورت می گیرد و پذیرفته شدگان پس از اعلام نتایج در همین زمان در دانشگاه‌ها ثبت نام می کنند.