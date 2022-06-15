کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۲۸ خرداد منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ در ۳۴ حوزه امتحانی برای ۴۳ رشته و ۱۱ مجموعه در دانشگاه‌های علوم پزشکی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روزهای ۵ و ۶ خرداد برگزار شد.

تعداد ۵۹ هزار و ۴۶۴ نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ ثبت نام کردند که با توجه به آمار شرکت کنندگان در دو رشته، در نهایت تعداد ۶۴ هزار و ۱۷۳ نفر در آزمون شرکت کردند.

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ روز ۸ خرداد منتشر شد و داوطلبان در روزهای ۱۰ تا ۱۴ خرداد اعتراض خود را به سوالات آزمون را ارسال کردند.

کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ بعد از ساعت ۱۲ روز شنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.

ظرفیت پذیرش به همراه کارنامه علمی مرحله اول در نیمه اول تیرماه اعلام می شود. انتخاب رشته کلیه داوطلبان به همراه انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون نیز در نیمه اول تیرماه انجام می گیرد.