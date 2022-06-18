محکومیت بدهکار مالیاتی ۶۰۰ میلیارد تومانی به ۲ سال حبس تعزیری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تاجمیر ریاحی، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۰ و بر اساس سیاست‌های جدید سازمان، علیه برخی اشخاص حقوقی که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی خود و دیگران و همچنین معوق ماندن وصول مالیات را فراهم نموده‌اند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضائی نموده است.

وی با اشاره به یکی از پرونده‌های بزرگ فرار مالیاتی که با پیگیری‌های حقوقی و قضائی مستمر نهایتاً منجر به صدور دادنامه محکومیت و رأی مجازات کیفری شد، گفت: با مکاتبه اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران، احدی از مودیان مالیاتی با فعالیت گسترده اقتصادی و بدهی مالیاتی قطعی معوق نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان معرفی گردید که علیرغم استفاده از تمامی ظرفیت‌ها از جمله واحد اجراییات، امکان وصول مالیات فراهم نشده بود.

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور افزود: پیگیری قضائی سازمان در نهایت منجر به صدور رأی دادگاه کیفری مبنی بر دو سال حبس تعزیری مجرم مالیاتی شد.

تاجمیر ریاحی افزود: دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور برای این پرونده شکوائیه ای در دادسرای عمومی انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی طرح و با بیان عناوین اتهامی از اقدامات مشارالیه که به انحاء مختلف و شیوه‌های متعدد اقدام به فرار مالیاتی کرده بود، موفق به دریافت دادنامه محکومیت به استناد ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم به میزان دو سال حبس تعزیری شد.

وی تصریح کرد با اشخاصی که با ارتکاب جرایم مالیاتی تلاش می‌نمایند از پرداخت مالیات خودداری نمایند برخورد خواهد شد.