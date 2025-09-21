محکومیت شرکت فولادی و مدیرانش به جرم فرار مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران منصور، مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه سازمان امور مالیاتی کشور در این رابطه اظهار داشت: در راستای مقابله با پدیده فرار مالیاتی و صیانت از حقوق بیتالمال، اداره کل مذکور طرح شکایت کیفری علیه فراریان مالیاتی را در مراجع قضائی ذیصلاح پیگیری میکند.
وی با اشاره به اقدام اخیر این اداره کل افزود: با شناسایی و تقاطعگیریهای فنی و حقوقی و همکاری مؤثر پلیس امنیت اقتصادی، طرح شکایت کیفری از یکی از شرکتهای فولادی به دلیل ثبت ۷۷ رکورد از معاملات خود به مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان با تعداد ۳۲ شرکت غیرواقعی (صوری) در سامانه صورت معاملات فصلی بابت سنوات ۹۱ تا ۹۴ در مراجع قضائی تنظیم شد.
منصور تصریح کرد: تحقیقات همهجانبه از سوی دادسرای ذیربط و ارائه توضیحات کافی و مستندات متقن توسط کارشناسان حقوقی و مالیاتی نزد مقام محترم قضائی، منجر به صدور کیفرخواست علیه شرکت یاد شده و مدیران آن شد و پس از رسیدگیهای قضائی، در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، دادنامه محکومیت قطعی علیه هیئت مدیره و شرکت مذکور صادر گردید.
وی در خصوص جزئیات حکم صادره افزود: هیئت مدیره شرکت فوق بابت جرم مالیاتی به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و به جهت جرم جعل رایانهای به یک سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد و شرکت مذکور نیز به پرداخت دو فقره جزای نقدی در حق دولت بابت ارتکاب به جرم مالیاتی و جعل رایانهای محکوم گردید.
مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه با بیان اینکه مجموع بدهی مالیاتی شرکت مذکور بیش از ۳۰ میلیارد تومان است، تأکید کرد: مقابله با فرار مالیاتی مورد انتظار مردم بوده و این اداره کل با جدیت پیگیر استیفای حقوق حقه مردم است. هدف اصلی و نهایی این اداره کل در فرایند مبارزه با فرار مالیاتی سازمان یافته، انجام اقداماتی است که ریسک استفاده از شرکتهای کاغذی را به سطح غیر اقتصادی سوق دهد.
منصور در پایان به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلب بیش از پیش اعتماد آحاد جامعه از شهروندان خواست تا اطلاعات هویتی و کارتهای بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
نظر شما