بهانه جویی تازه سناتورهای آمریکایی برای محدود کردن تیک تاک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در بخشی از این نامه که توسط استیو دینز نوشته شده و جان کورنین، راجر ویکر، جان باراسو، جیمز لنکفورد و سینتیا لومیس آن را تأیید کرده‌اند آمده است: گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که تیک تاک به رسانه‌های دولتی روسیه امکان داده تا سیل تبلیغات را در حمایت از جنگ منتشر کنند. هیچ شرکتی نباید خود را در موقعیتی قرار دهد که موجب تشدید انتشار دروغ‌های کرملین شود، امری که به حمایت از گزینه منتخب روسیه یعنی جنگ در اوکراین منجر می‌شود.

در ادامه نامه سناتورها از این مساله که تیک تاک نشر تبلیغات در حمایت از جنگ را تسهیل کرده، اظهار نگرانی و تصریح شده که این کار بر خسارات انسانی جنگ می‌افزاید. این ادعاها در شرایطی توسط سناتورهای امریکایی صورت گرفته که آنها در مورد نشر محتوای جنگی مربوط به جنایت‌های آمریکا و متحدان آن در منطقه غرب اساسی حساسیت خاصی از خود نشان نمی‌دهند.

رویترز در ماه مارس گزارش داده بود که این اپلیکیشن ویدئویی متعلق به چین پخش زنده و آپلود ویدئوها را از طریق پلتفرم خود در روسیه، متوقف خواهد کرد.