تعهد متا، گوگل، توئیتر و مایکروسافت برای مقابله با اخبار جعلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا بیش از ۳۰ شرکت از جمله سازمان‌های تبلیغاتی دستورالعمل به روز رسانی شده مربوط به اخبار جعلی را امضا کرده‌اند.

به گفته یک مقام ارشد اتحادیه اروپا امضا کنندگان توافق کرده‌اند اقدامات بیشتری برای مقابله با دیپ فیک، حساب‌های کاربری جعلی و تبلیغات سیاسی انجام دهند.

عدم پیروی از این دستورالعمل جریمه ای تا ۶ درصد درآمد جهانی شرکت را در پی خواهد داشت. همچنین ممکن است شرکت‌های متخلف از فعالیت در اتحادیه اروپا منع شوند.

این شرکت‌ها که تیک تاک و پلتفرم بازی رایانه‌ای توییچ (متعلق به آمازون) را نیز شامل می‌شوند، ۶ ماه فرصت دارند تا به تعهد خود عمل کنند. همچنین آنها باید گزارشی از میزان پیشرفت خود در ۲۰۲۳ میلادی ارائه کنند.

ورا یوروا معاون رییس کمیسیون اتحادیه اروپا در این باره می‌گوید: دستورالعمل جدید نشان می‌دهد اروپا به خوبی از گذشته درس گرفته و ما دیگر ساده انگارانه با چنین موضوعاتی برخورد نمی‌کنیم.

به گفته او حمله روسیه به اوکراین، پاندمی کووید ۱۹ و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، اقدامات این منطقه برای مقابله با اخبار جعلی را سرعت بخشیده است.