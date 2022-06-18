به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، شهرام حی‌شاد مدیرکل نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در ارزیابی و رتبه‌بندی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، تعداد ۸ هزار و ۷۱۹ دفتر پیشخوان بررسی شده‌اند که از این تعداد، ۵ هزار و ۴ دفتر رتبه یک، سه هزار و ۶۴۹ دفتر رتبه دو و ۱۰۴ دفتر رتبه سه را کسب کردند.

وی گفت: ارتقای کیفیت ارائه خدمات، توزیع عادلانه و هدفمند خدمات، دسته‌بندی ارائه خدمات دستگاه‌ها بر اساس نتایج رتبه‌بندی و تشویق دفاتر پیشخوان به ارتقای جایگاه خود از مهمترین اهداف رگولاتوری برای ارزیابی این دفاتر است.

حی شاد با اشاره به رتبه‌بندی ۱۰۰ درصدی دفاتر مشمول در چهارمین دوره ارزیابی افزود: در این دوره حدود ۵۷ درصد از دفاتر رتبه یک، ۴۱ درصد رتبه دو و حدود دو درصد رتبه سه را به دست آوردند.

نتایج ارزیابی دفاتر پیشخوان خدمات به تفکیک رتبه در سایت اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است.