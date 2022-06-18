امیرعبداللهیان: ایران هیچگاه از میز مذاکره فاصله نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و «جوزف بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در مورد آخرین تحولات «گفتگو برای لغو تحریم‌ها» تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از تلاش‌های آقای «بورل» برای رسیدن به توافق و انتقاد از اقدامات غیرسازنده و شتابزده آمریکا در صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در پاسخ به درخواست تداوم مذاکرات اظهار کرد: تهران از مذاکره منطقی و مبتنی بر نتیجه همواره استقبال کرده است اما برای رسیدن به توافق خوب و پایدار، ضروری است طرف مقابل رفتارهای دوگانه و متناقض خود را کنار بگذارد.

امیرعبداللهیان افزود: ما بعد از صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس، نشان دادیم که از حقوق ملت عقب‌نشینی نمی کنیم و اگر آمریکا بخواهد رفتار غیرسازنده خود را ادامه دهد، با پاسخ متناسب ما مواجه خواهد شد.

وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد: ما همچنان معتقدیم که دیپلماسی بهترین و مناسب‌ترین مسیر و راه‌حل است.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: ایران هیچگاه از میز مذاکره فاصله نگرفته است، به همین دلیل همواره در گفتگوها، ابتکارات مهمی را برای رسیدن به توافق مطلوب ارائه کرده‌ایم، اما باید مذاکره نتیجه‌بخش باشد.

«جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این گفتگوی تلفنی با ابراز تمایل برای تداوم ایفای نقش مثبت در رسیدن به توافق نهایی اظهار کرد: راه برون‌رفت از شرایط کنونی، پیگیری دیپلماسی و اجتناب از اقدامات غیرسازنده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اذعان به اراده سازنده ایران برای دستیابی به توافق خوب و پایدار، اظهار کرد: تا رسیدن به توافق در وین فاصله زیادی نداریم و اکنون نیز زمان آن است که گفتگوها مجدداً و با سرعت از سر گرفته شود و تلاش شود تا از افزایش تنش جلوگیری شود.

بورل افزود: آماده‌ام تا در اسرع وقت مساعی لازم را برای نیل به نتیجه مورد توافق طرف‌ها صورت دهم.