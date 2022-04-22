ایران به دنبال دستیابی به توافقی خوب، قوی و پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه جمعه در تماس تلفنی با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص آخرین وضعیت گفتگوها برای رفع تحریم و همچنین برخی موضوعات مهم منطقه‌ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگوی تلفنی، با اشاره به تداوم رایزنی‌ها برای رفع تحریم‌ها اظهار داشت: هیچ تردیدی در اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: کاخ سفید باید زیاده خواهی‌ها و تردید را کنار گذاشته و در مسیر واقع بینی و راه حل گام بردارد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تلاش طولانی همه طرف‌ها در وین، اظهار داشت، اکنون سه کشور اروپایی و روسیه و چین آماده نهایی شدن توافق هستند. دولت فعلی آمریکا باید جسارت اصلاح سیاست‌های اشتباه گذشته کاخ سفید را داشته باشد.

امیرعبداللهیان با ابراز قدردانی از تلاش‌های بی وقفه جوزپ بورل و آنریکه مو را تأکید کرد: اکنون دیپلماسی به درستی و به خوبی عمل می‌کند.

وزیر امورخارجه با اشاره به تشدید اقدامات تروریستی و موج آوارگان در افغانستان بر لزوم همکاری جدی در مورد برقراری ثبات و امنیت در این کشور، رسیدگی به مشکل آوارگان افغانستانی، ارسال کمک‌های بشردوستانه و مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ابعاد گسترده و عمیق تحولات اوکراین، بر ضرورت تمرکز بر راه حل سیاسی در حل بحران اوکراین تاکید کرد.

امیرعبداللهیان از برقراری آتش بس موقت در یمن استقبال کرد و اظهار امیدواری نمود که منطقه شاهد آتش بس دائمی، رفع محاصره کامل یمن و توافق یمنی - یمنی شود.

جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این گفتگو با اشاره به اراده مثبت طرف ایرانی در مذاکرات وین اظهار داشت، باور داریم که ایران خواهان توافق است و ابتکارات متنوعی وجود داشته و تداوم دارد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طولانی شدن تنفس در مذاکرات را سازنده ندانست و پیشنهاد کرد گفتگوها مجدداً میان نماینده اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ایران از نزدیک پیگیری شود.

بورل با اشاره به جنگ در اوکراین، آن را یک بحران جهانی توصیف کرد که می‌تواند تبعات منفی در برداشته باشد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن استقبال از حمایت جمهوری اسلامی ایران در توقف جنگ در یمن و کمک به آوارگان افغانستان، تأکید کرد، اتحادیه اروپا می‌تواند مشورت‌ها و گفتگو و همکاری مشترک با ایران را در زمینه‌های مختلف توسعه و گسترش دهد.