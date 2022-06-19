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۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۳۶

رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت؛

طب ایرانی می تواند به درمان ناباروری کمک کند

طب ایرانی می تواند به درمان ناباروری کمک کند

رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، استفاده از تدابیر طب‌ ایرانی در پیشگیری، شناسایی و درمان بیماری‌ها به خصوص ناباروری را ضروری و سبب کاهش هزینه های درمان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جباری، با اشاره به اینکه بیش از ۳ میلیون زوج نابارور در کشور داریم، از بالا بودن آمار ناباروری در کشور ابراز تأسف کرد و گفت: بسیاری از افراد مبتلا به ناباروری نیازی به اقدامات گران‌قیمت برای درمان ندارند و با اقدامات درمانی ساده مشکل ناباروری آنها درمان می‌شود.

وی افزود: یکی از محورهایی که در جوانی جمعیت نقش اساسی دارد، محور سلامت است و در این محور سبک زندگی نقش ویژه و مهمی دارد.

رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت تصریح کرد: تدابیر طب ایرانی در حفظ و ارتقا سلامت نقش بسیار مهمی دارد و اگر از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم، در بحث پیشگیری، شناسایی و درمان بیماری‌ها به خصوص ناباروری بسیار مؤثر است.

وی ادامه داد: تحقیقات متعدد ثابت کرده است که طب ایرانی می‌تواند میزان موفقیت درمان‌های ناباروری را افزایش دهد بنابراین ما می‌توانیم در مسیر درمان ناباروری در کنار طب مدرن از روش‌های طب‌ایرانی نیز بهره ببریم.

جباری اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های طب ایرانی در درمان ناباروری در قانون هم دیده شده به ویژه در مراکز درمان ناباروری در سطح ۲، کل دانشگاه‌ها ملزم شده‌اند تا در کنار متخصصین طب رایج از متخصصین طب‌ایرانی هم در درمان استفاده کنند تا به زودی شاهد کاهش آمار ناباروری در کشور باشیم.

کد مطلب 5518229

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