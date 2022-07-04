جزئیات تبدیل ۷ نیروگاه حرارتی خصوصی به سیکل ترکیبی

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته شورای اقتصاد با درخواست وزارت نیرو برای سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی سلطانیه، زاگرس، خلیج‌فارس، گلستان، سمنان، خرمشهر و شهید کاوه موافقت کرد.

در این رابطه عباس جلالی فراهانی، معاون فنی و مهندسی طرح نیروگاه‌های خصوصی شرکت برق‌حرارتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نیروگاه‌های هدف این طرح، همه نیروگاه‌های گازی خصوصی موجود بوده اند که از لحاظ فنی و اقتصادی قابلیت اضافه شدن بخش بخار و تبدیل به سیکل ترکیبی را داشته باشند. در واقع پس از این مصوبه نیروگاه خصوصی که امکان فنی را داشته باشد و مراحل تبدیل آن آغاز نشده باشد، وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر مجموع ظرفیت این نیروگاه‌ها به ۵۱۲۰ مگاوات می‌رسد که در صورت تبدیل به سیکل ترکیبی، ۲۵۶۰ مگاوات به ظرفیت آنها اضافه می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه پس از صدور مجوز در شورای اقتصاد، به طور متوسط می‌توانیم بگوییم ظرف مدت ۴ سال بخش بخار نیروگاه‌ها اضافه شده و ظرفیت آنها افزایش می‌یابد.

جلالی فراهانی میزان کل سرمایه گذاری در این پروژه‌ها را ۲ میلیارد یورو اعلام کرد و تصریح کرد: خوشبختانه در مورد این نیروگاه‌ها، فناوری احداث بخش بخار آنها به طور کامل در داخل وجود دارد.

معاون فنی و مهندسی نیروگاه‌های خصوصی در رابطه با افزایش راندمان نیروگاه‌ها در صورت تبدیل به سیکل ترکیبی گفت: در مورد این نیروگاه‌ها راندمان عملی از ۳۲ درصد با ۱۵ درصد افزایش به ۴۷ درصد می‌رسد.

وی افزود: مزیت مهم دیگری که این پروژه‌ها فارغ از بحث افزایش ظرفیت و تقویت شبکه دارد، صرفه جویی در مصرف سوخت است. به طوری که با تبدیل این هفت نیروگاه به سیکل ترکیبی بالغ بر ۴ میلیارد مترمکعب در سال در مصرف گاز صرفه جویی می‌شود. در حال حاضر ظرفیت تولید گاز در کشور روزانه حدود ۱ میلیارد مترمکعب است و این یعنی با این طرح‌ها ما به اندازه تولید حدود ۴ روز در سال صرفه جویی می‌کنیم.

جلالی فراهانی در رابطه با وضعیت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی گفت: در حال حاضر در کشور ظرفیت اسمی نیروگاه‌های ترکیبی حدود ۳۳ هزار مگاوات است که در صورت اتمام این پروژه‌ها به حدود ۴۰ هزار مگاوات می‌رسد. در مورد نیروگاه‌های دولتی هم برنامه‌ای با حدود همین ظرفیت در دستور کار است.