به گزارش خبرنگار مهر، سامانه شیما (سامانه یکپارچه مد و لباس ایران) روز شنبه ۱۸ تیرماه همزمان با اولین روز از یازدهمین جشنواره مد و لباس فجر رونمایی می‌شود.

حفظ حقوق طراحان لباس یکی از اهداف این سامانه به شمار می‌رود. همچنین پیش بینی شده است طی مدت زمانی شش ماه شناسایی کالا از طریق این سامانه امکان پذیر خواهد بود و هر لباس دوخته شده باید دارای کد ۱۱ رقمی باشد تا مجوز فروش برایش صادر شود.

در سامانه شیما، طراحان لباس‌های خود را ثبت کرده و طرح‌های ثبت شده در آن کد کالای ایرانی و اسلامی را دریافت می‌کنند و در نهایت مورد حمایت برای تولید قرار می‌گیرند.

کارگروه ساماندهی مد و لباس، حمایت‌های ویژه ای از تولیدکنندگانی خواهند داشت که از سامانه شیما استفاده می‌کنند. همچنین دانشجویان رشته طراحی لباس هم مورد حمایت قرار خواهند گرفت.