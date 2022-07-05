حال آیت الله ناصری مساعد نیست/ انتقال به بخش آی سی یو

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدعلی ناصری دولت آبادی از اساتید برجسته اخلاق و تولیت مدرسه علمیه حضرت ولیعصر (عج) هفته گذشته دچار شکستگی پا شد که با انتقال به یکی از بیمارستان‌های قم، مورد عمل جراحی قرار گرفت و طبق اعلام پزشکان معالج این عمل موفقیت آمیز بوده است.

اما روز گذشته علی رغم روند رو به بهبودی در طول هفته گذشته، وضعیت جسمانی آیت الله ناصری دچار مشکل شده که برای تکمیل فرایند درمان، به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شد.

حجت‌الاسلام جعفر ناصری، فرزند آیت الله ناصری از مردم عزیز ایران درخواست کرد برای شفای عاجل آیت الله ناصری دولت آبادی دعا کنند و در صورت امکان به قرائت ۴۰ سوره حمد بپردازند.