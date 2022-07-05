محل اعزام موقت مزدوران خارجی در «میکولایف» منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه در گزارش روزانه خود از میزان تلفات و خسارات وارده به طرف اوکراینی اعلام کرد که جنگنده نیروی هوافضای ارتش روسیه در یک درگیری هوایی بر فراز منطقه «خرسون» در جنوب اوکراین موفق به سرنگون کردن یک فروند جنگنده «سوخ و-۲۵» اوکراینی شد.

همچنین پدافند هوایی ارتش روسیه سه فروند پهپاد، سه فروند موشک «توچکا-یو» و همچنین ۸ قبضه خمپاره شلیک شده از سامانه های پرتاب چندگانه را رهگیری و منهدم نمود.

وزارت دفاع روسیه همچنین در ادامه گزارش خود افزود که نیروهای هوافضای ارتش این کشور چهار جوخه توپخانه ارتش اوکراین مجهز به سامانه های پرتاب چندگانه راکت در جمهوری خلق دونتسک، یک جوخه سامانه های خودکششی پرتاب خمپاره «هویتزر» در منطقه خرسون را هدف قرار دادند.

گزارش یادشده می افزاید: هوانوردی عملیاتی-تاکتیکی و نیروهای موشکی و توپخانه ای ارتش روسیه سه مقر فرماندهی نیروهای مسلح ارتش اوکراین، دو انبار مهمات و تسلیحات توپخانه ای و راکت در نواحی «میکولایف» و «سیدوروف» در جمهوری خلق دونتسک و یک ایستگاه راداری سامانه ضدهوایی «اس -۳۰۰» در منطقه یادشده را هدف قرار دادند.

همچنین نیروی انسانی و تجهیزات نظامی ارتش اوکراین در ۶۳ منطقه مورد اصابت قرار گرفت.

نیروهای هوافضای روسیه همچنین با استفاده از تسلیحات دقیق و نقطه زن موفق شدند دو مقر فرماندهی در منطقه دونتسک، چهار انبار مهمات توپخانه و راکت در منطقه «خارکیف» و نیروهای انسانی و تجهیزات نظامی ارتش اوکراین در ۱۸ ناحیه از جمله نقطه اعزام موقت مزدوران خارجی در «لیمانی» در منطقه میکولایف را هدف قرار دهند.

وزارت دفاع روسیه در پایان افزود: در مجموع و از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین، ۲۳۱ فروند جنگنده، ۱۳۴ فروند بالگرد، یک هزار و ۴۵۱ فروند پهپاد، ۳۵۳ سامانه ضدهوایی، ۳ هزار و ۹۱۰ دستگاه تانک و دیگر خودروهای زرهی، ۷۱۶ سامانه پرتاب چندگانه راکت، ۳ هزار و ۹۲ قبضه توپ صحرایی و خمپاره و همچنین ۴ هزار و ۱۶ دستگاه خودروی ویژه نظامی ارتش اوکراین منهدم شده اند.