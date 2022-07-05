برگزاری ویژه برنامه ایام مسلمیه در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، همزمان با فرا رسیدن ایّام شهادت حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام، آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم تیر ماه، بعد از نماز مغرب و عشاء، آماده برگزاری مراسم سوگواری مسلمیه و میزبانی از هیئات مذهبی خواهد بود.

بنا به این سنت دیرینه، جمعی از هیأت‌های عزاداری در قالب دسته‌های سوگوار از تهران و اقصی نقاط کشور در ایام شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع)، در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام حضور یافته و به برپایی مراسم عزاداری می‌پردازند.

در این سه شب دسته‌های سینه زن در صحن‌های حرم مطهر تجمّع کرده و مراسم باشکوهی را به یاد نخستین شهید واقعه جانسوز کربلای حسینی برپا می‌کنند.

بر اساس این گزارش، آستان مقدّس طبق سنوات گذشته در آستانه فرارسیدن ایّام مسلمیه، با انجام تمهیدات لازم برای برگزاری این مراسم در حرم مطهر و همچنین تجهیز واحدهای مختلف اعم از انتظامات، دفاتر خدمات زائر، امور فنی، دارالشفاء کوثر، اماکن متبرکه، روابط عمومی و… در این شب‌ها، آمادگی‌های لازم را برای حضور هیأت‌های عزادار و عاشقان آل الله فراهم نموده است.

گفتنی است، این آئین مذهبی و سنتی از طریق شبکه قرآن و معارف سیما به صورت زنده و مستقیم پخش خواهد شد.