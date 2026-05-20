به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ایام مسلمیه و شهادت حضرت امام محمّدباقر علیه السلام به میزبانی این آستان مقدّس و با حضور هیئات عزاداری برگزار می شود.

حجت الاسلام عرفاتی معاون امور علمی فرهنگی آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در این رابطه اظهار داشت : همزمان با فرا رسیدن ایّام شهادت حضرت مسلم سفیر حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم در روزهای دوم، سوم و چهارم خرداد همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء سخنرانی و مرثیه سرایی آماده میزبانی از هیئات مذهبی است.

معاون امور علمی فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام تصریح کرد: در این سنت آئینی که بیش از یک قرن از برگزاری آن می گذرد خیل گسترده ای از هیئات عزاداری در قالب دسته های سینه زنی از استان تهران و اقصی نقاط کشور در ایام شهادت حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام همه ساله در آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام حضور یافته و به اقامه عزا می پردازند و امسال نیز با توجه به شرایط ویژه کشور این مراسم آئینی با شعار "حضرت مسلم مظهر بیعت با رهبری" به همایش بیعت با سوّمین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیّد مجتبی حسینی خامنه ای و اقتدار برای تجلی روحیه مقاومت و همبستگی میان اقشار مختلف مردم همراه با پرچم هیئات مذهبی تبدیل می شود.

حجت الاسلام عرفاتی افزود: ان شاء الله حضور پرشور جوانان در این آیین معنوی و ملّی به مردم جهان نشان می دهد که نسل جدید ایران اسلامی نیز در کنار پیرغلامان هیئت‌ها نمادی از اراده معنوی و اجتماعی جامعه مذهبی کشور در برابر دشمنان هستند.

وی اظهار داشت: در این سه شب دسته های عزاداری ضمن حضور در میدان اصلی شهرستان ری و حفظ تجمع شبانه در میادین شهر با پرچم های اقتدار ایران اسلامی و عزای حضرت مسلم علیه السلام بسمت آستان مقدّس حضـرت عبدالعظیم علیه السلام حرکت می کنند و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر عزیز و شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سیّد علی خامنه ای و سایر شهدای جنگ رمضان مراسم باشکوهی را به یاد سفیر شهید واقعه جانسوز کربلا برپا می کنند.

حجت الاسلام دکتر عرفاتی گفت: این آستان مقدّس در آستانه فرا رسیدن ایّام مسلمیه، با برگزاری جلسات متعدّد در قالب کارگروه های مختلف و فراهم نمودن تمهیدات لازم و هم افزایی واحدهای مختلف اعم از حراست، خدمات، فنی و عمرانی، دارالشفاء کوثر، اماکن متبرکه، تبلیغات و ارتباطات و... در این سه شب امکانات لازم برای حضور هیئات عزاداران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را فراهم نموده است.

وی در پایان تأکید کرد: این مراسم باشکوه از شبکه های مختلف صداوسیما و فضای مجازی پخش می شود.