دریافت 5 MB کد مطلب 5531458 https://mehrnews.com/xY2PV ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۹ کد مطلب 5531458 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۹ رئیس قوه قضاییه؛ حساب خانواده متهم یا محکوم از او جداست رئیس قوه قضاییه گفت: خانواده متهم یا محکوم را در ملاقات دادن و تسهیل امور مربوط به نزدیکانشان همراهی کنید. کپی شد مطالب مرتبط ضرورت برخورد محترمانه با خانواده متهمان/جمع آوری ادله قبل از بازداشت توهین دادستان به زندانی های اهل سنت دروغ محض است در مورد حجاب دنبال کار زودگذر نباشیم/ هیجانی برخورد نکنیم رییس قوه قضاییه وضعیت زلزلهزدگان هرمزگان را پیگیری کرد وزیر کار هر چه سریعتر معرفی شود دستورات قضائی اژه ای در رابطه با مطالبات قانونی زلزله زدگان افتتاح خط تولید واکسن ضد سرطان و اماس توسط رئیس قوه قضاییه برچسبها غلامحسین محسنی اژهای قوه قضاییه متهم
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