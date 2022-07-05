ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن با کمترین هزینه از اولویت ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شعاعی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کوی زیتون، با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، گفت: وعده‌هایی که دولت سیزدهم در ابتدای کار داده است در مورد تولید مسکن، یکی از تکالیفی است که به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده تولید ۴ میلیون مسکن در این دولت است.

وی اظهار کرد: تکلیف تمام دستگاه‌ها در زمینه ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن مشخص شده و یک سری مسائل همچون تامین مالی و زیر ساختها وجود دارد که باید حل شود که خوشبختانه حل هم شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، با بیان اینکه مسکن یکی از مهمترین مسائل مهم جامعه است وشکی در آن نیست، گفت: حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد سبد هزینه‌ای هر خانوار به مسکن اختصاص می‌یابد و این چیز مطلوبی نیست و تلاش مجموعه حاکمیت نظام باید بر این باشد که این درصد راپایین بیاید چرا که دغدغه یک شهروند تامین هزینه‌های مسکن است و بسیار بزرگ است.

شعاعی تاکید کرد: باید سیاست‌هایی را مد نظر قرار دهیم که این درصد کاهش پیدا کند، چرا که چالش‌های بعدی را مدیریت کنیم و الان در خصوص نهضت ملی مسکن در خود استان هزینه زیادی صرف می‌شود و منابع بانکی، بخش آورده مردم عدد بزرگی است و به سمت و سویی باید برویوم که به یک ثبات پایداری از بابت کاهش دغدغه هاو مسائل معیشت افراد برسیم و آن را جزو اهداف خود قرار دهیم.

وی استان زنجان را جزو استان‌های پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور اعلام کرد و ابراز داشت: دغدغه و نگرانی در این خصوص زیاد است و هزینه زیادی انجام می‌شود و در این میان باید هماهنگی‌های زیادی رخ دهد تا در زمینه تامین نیروی کار، مصالح و جذب اعتبار دچار کمبود نشویم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، افزود: رویکرد ما این است که این مسائل را تا حد امکان به صورت موازی پیش ببریم و از پتانسیل استان به خوبی استفاده شود تا در اجرای این طرح بتوانیم پیشرفت خوبی داشته باشیم.

شعاعی با بیان اینکه خودمان را محدود نکردیم، یاد آورشد: هدف اصلی ما این است که با کمترین هزینه مسکن به مردم تحویل بدهیم و قیمت تمام شده مسکن‌های احداث شده در استان زنجان از مسکن‌های خصوصی سازی مشابه، استان‌های دیگر پایین باشد.

وی با بیان اینکه در خصوص ساخت تعداد زیاد مسکن تجربیات مختلفی داریم، ابراز داشت: مسکن توسط شرکتهای تعاونی، انبوه سازان و مسکن مهر در سطح کشور ساخته شده است و هر کدام از این تجربیات، نقاط ضعف و قوت دارد و در این راستا ماه عسل و خروجی آن را در طرح نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم ومعایب هم حل می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان افزود: در طرح نهضت ملی مسکن تعددی از پارامترها را داریم که در بحث زمان و قیمت تاثیر می‌گذارد و تورم که امروز همه حوزه‌ها را درگیر کرده است.

شعاعی، مبنای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن را تسهیلات بانکی و آورده مردم اعلام کرد و گفت: پشتیبان برای اجرای این طرح وجود دارد ولی این پشتیبان مستقیم نیست.

وی با بیان اینکه متولی ساخت مسکن وزارت راه و شهرسازی است، بیان داشت: مسکن با تمامی سرانه‌ها و زیر ساختها تحویل خواهیم گرفت و نباید مشکلی در معابرو زیر ساختها در آماده تحویل باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با اشاره به اینکه در تامین زیر ساختها مشکل داریم، گفت: نهضت ملی را کنترل می‌کنیم تا غیر بومی وارد نشود و جابه جایی جمعیتی رخ می‌دهد.

شعاعی گفت: در شهر زنجان قبل از اجرای طرح نهضت ملی مسکن مشکل داشتیم و متاسفانه ذائقه های مردم متفاوت است و این امر باعث می‌شود تا در برنامه ریزی و زمان تاثیر بگذارد.

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