به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت «آریوتجارت سهیل» در پاسخ به خبر «۹ تخلف وزارت جهاد کشاورزی در ماجرای آریو تجارت سهیل» جوابیه‌ای صادر کرد که به شرح ذیل به اطلاع مخاطبان محترم می‌رسد:

جنجال‌ها برای حفظ انحصار واردات نهاده‌های دامی است

به عنوان مقدمه، به استحضار می‌رساند؛ تصمیم دولت محترم در اصلاح نظام یارانه‌ها سبب شد تا منافع ارز ترجیحی از جیب عده‌ای محدود به جیب حداقل دو میلیون نفر ایرانی منتقل شود. از سوی دیگر با پرداخت یارانه کمک معیشتی، اقشار ضعیف بهره مندی بیشتری از یارانه‌های دولت خواهند داشت، به همین دلیل واردکنندگانی که دستشان از سفره بی حساب و کتاب ارز ترجیحی حذف شد با ایجاد فضای مسموم رسانه‌ای اقدامات دولت را با جلوه دادن وضع بد مردم به باد انتقاد گیرند. برخی از رسانه‌ها به صورت جهت دار از ایجاد تخلف در وزارت جهاد کشاورزی خبر داده‌اند تا جایی که پای مسئولان ارشد نظام را به موضوع باز کرده، این شرکت ضمن ابراز علاقه مندی برای نظارت بر شفافیت عملکرد این شرکت و تشکر ویژه از ریاست محترم قوه قضائیه، مبنی بر صدور دستور ویژه برای رسیدگی به تخلفات احتمالی و شفاف نمودن موضوع به عرض می‌رساند، ماجرا از آن جایی آغاز شد که دو گروه واردکنندگان نهاده‌های دامی محموله‌های خود را نگه داشته تا با لابی و فشار مضاعف بر نظام، محموله‌ها را گران‌تر و با امتیاز خاصی دریافت دارند. از این رو و در دوران گذار از ارز ترجیحی وزارت جهاد کشاورزی در ۳ ماهه پایانی سال گذشته از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تجربه مرتبط حتی اندک در این حوزه داشته‌اند دعوت نموده‌اند تا سناریوی گروه‌های موصوف را بر هم زنند که مستند آن در اطلاعیه‌های وزارت جهاد کشاورزی موجود می‌باشد. در اوایل دی ماه سال گذشته از مدیران اجرایی این شرکت نیز در راستای کمک به وضع موجود دعوت به عمل آمده و این شرکت نیز پیشنهادات خود را ارائه نموده‌اند و در جلسات متعددی شرایط مورد توافق قرار گرفت.

برخی از واردکنندگان نهاده، به دنبال گران‌فروشی و امتیازگیری بودند

۱- شرکت آریو تجارت سهیل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۰۷۰۵ تأسیس شده در سال ۱۳۹۰- که در سال ۱۳۹۴ به این نام تغییر یافت، دارای حداقل ۱۰ سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت و بازرگانی می‌باشد و در حال حاضر سرمایه شرکت بالغ بر پنجاه میلیارد ریال می‌باشد. (شایان ذکر است که هیچ گونه ملازمه‌ای میان سرمایه ثبتی شرکت و توان اجرایی و عملیاتی آن وجود ندارد،) در راستای شفاف سازی اعلام می‌دارد، تمامی سوابق تغییرات شرکت از بدو تأسیس تاکنون در سامانه روزنامه رسمی کشور در قسمت مربوط به آگهی‌های قانونی قابل مشاهده می‌باشد. متأسفانه در برخی رسانه‌ها به صورت عمدی و به غلط آمده است که پس از شروع کار و عدم توانمندی‌های این شرکت، سهام شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شده است. که این نیز کذب محض است طی سالیان متمادی برخی از شرکت‌های وارد کننده که نهاده‌ها را تأمین می نموده‌اند، با روش‌های فروش فاکتوری بر اساس قیمت مصوب و پشت آن بازار آزاد تشکیل داده و از تولیدکنندگان عزیز فاصله فروش فاکتور تا قیمت آزاد را به روش‌های مختلف دریافت می نموده‌اند که این ارقام چنان فشاری بر گرده اقتصاد کشور وارد نموده است که تا سالیان سال قابل جبران نمی‌باشد، تا آنجایی که می دانم در تمام سال‌های گذشته هیچکدام از رسانه‌ها، حتی یک بار به خود زحمت نداده‌اند که موضوع به این مهمی را پی جو و مورد واکاوی قرار دهند و از حقوق عامه ملت دفاع کنند. به این منظور این شرکت از همان ابتدا بخشی از سهام خود را به سازمان تعاون روستایی کشور - که بالغ بر ۸ هزار اتحادیه از سراسر کشور سهامدار آن می‌باشند و مطابق بندهای ۱۳ الی ۱۵ ماده ۳ اساسنامه و سایر مواد آن، فعالیت آن در راستای کمک به تولید در حوزه کشاورزی می‌باشد واگذار نموده است تا فاصله وارد کننده تا مصرف کننده به حداقل رساند و خود اتحادیه‌های تولیدی در مدیریت موضوع شریک و از منافع احتمالی آن بهره مند گردند و منجر به این شد تا در همین زمان کم سامانه‌های نرم افزاری مختلفی برای نیل به این هدف پیاده سازی شود و در موعد مقرر در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد.

تمامی ثبت سفارش‌ها قانونی بوده است

۲- متأسفانه در روزهای اخیر و متأثر از فقدان هر گونه نظارت بر فعالیت‌های به اصطلاح رسانه‌ای و مطبوعاتی در فضای مجازی که در سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی مورد تأکید معظم له واقع شده و به حق از دغدغه‌های ایشان می‌باشد، برخی افراد معلوم الحال به قصد اضداد به این شرکت و تشویش اذهان عمومی و نیز تخریب دولت خدمتگزار و رسیدن به آمال خود، اقدام به انتشار برخی مطالب با عناوین مختلف تحت عنوان تخلف آشکار، فساد، رانت ارزی و واردات صوری و مانند آن نموده‌اند بدون آنکه مدرک یا مستندی قانونی برای ادعای خود ارائه نمایند و این شرکت حق هر گونه شکایت و نیز اقامه دعوای حقوقی برای احقاق حقوق و اعاده حیثیت و اعتبار شرکت را برای خود محفوظ می‌دارد. از جمله در این خبرگزاری‌ها بیان شده است، که این شرکت هیچ گونه فعالیتی در امر واردات نهاده‌های دامی نداشته است. به استحضار می‌رساند این شرکت از مجموعه گروه شرکت‌هایی می‌باشد که در سالیان گذشته هزاران تن نهاده‌های دامی و کالای اساسی وارد کشور نموده‌اند و یکی از افتخارات این گروه این است که در سالهای گذشته میزان صادرات شأن بیشتر از رقم واردات بوده است. همچنین به اطلاع می‌رساند شرکت آریو تجارت سهیل مباشر برخی از شرکت‌های گروه برای تأمین و توزیع همین کالاها نیز در سالیان گذشته بوده است. این در صورتی است که تمامی کنشگران حوزه اقتصادی کشور به خوبی می‌دانند هر شخصیت حقیقی و حقوقی با احراز صلاحیت می‌تواند کارت بازرگانی دریافت دارد و در حوزه‌های تعریف شده در کارت بازرگانی خود مبادرت به واردات و صادرات کالا ورزد. شرکت آریو تجارت سهیل نیز طی سالهای گذشته در موضوع فعالیت خود دارای کارت بازرگانی و فعالیت بوده است. متأسفانه در ابتدا به دروغ در رسانه‌های مختلف عنوان گردیده است که این شرکت ۷۳۶ میلیون یورو ارز دریافت داشته و کالایی وارد ننموده و در رسانه‌های مختلف با شانتاژ خبری این رقم را تا چندین میلیارد دلار افزایش داده‌اند به اطلاع می‌رساند هر شرکتی برای واردات کالا، ابتدا کالا را ثبت سفارش می‌نماید، و در روند انجام عملیات ثبت سفارش مجوزات لازم را اخذ و پس از تأیید نهایی ثبت سفارش، محل تأمین ارز مشخص و برای کالای موضوع ثبت سفارش نوع ارز و محل ارز مشخص می‌گردد، این شرکت تمامی روند ثبت سفارش کالاهای خود را طبق برنامه تعهدی خود در فرآیند کاملاً قانونی به انجام رسانده و پس از انجام عملیات ثبت سفارش برای تخصیص ارز چند فقره از ثبت سفارشات خود که دقیقاً ضمیمه نامه مذکور می‌باشد، به بانک مرکزی معرفی گردید. فعالین اقتصادی به خوبی استحضار دارند تخصیص ارز به منزله پرداخت ارز نمی‌باشد، طبق روال قانون آنچه در فرآیند قانونی کشور و نص صریح قانون است، اینکه وارد کننده می‌تواند پس از تخصیص ارز از طریق بانک عامل خود معادل ریال ارز موصوف را واریز و در قبال اسناد حمل کالا، ارزش کالا را به حساب فروشنده پرداخت نماید به استحضار می‌رساند علیرغم معرفی نامه مذکور، تاکنون حتی ارزی به کالاهای این شرکت تخصیص پیدا نکرده است، چه رسد به پرداخت ارز.

۳- مطابق تفاهم نامه کارگزاری و مشارکت به شماره ۲۴/۱۱۰/۳۰۴/ م مورخ ۱۰/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬ فیمابین سازمان تعاون روستایی ایران و شرکت آریو تجارت سهیل (سهامی خاص) مقرر گردید تا این شرکت در راستای تأمین برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، به عنوان کارگزار با وزارت همکاری و اقدام نماید. مراتب در اجرای ابلاغیه شماره ۰۲۰ مورخ ۰۴/‏۰۲/‏۱۴۰۱‬ قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی به رئیس گروه مجامع و شرکت‌های وزارت جهاد کشاورزی اعلام گردید و مورد موافقت قانونی واقع و توافق نامه اجرایی گردید.

۴- متأسفانه برخی از رسانه‌ها سعی در القای این مطلب در ذهن مخاطب داشته‌اند که این شرکت کالا را در سامانه بازارگاه عرضه نموده است که البته هویدا است قصد و نیت خاصی از این منظور داشته تا این شرکت را متخلف جلوه دهند، لذا برای تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رساند:

عرضه کالاها در سامانه بازارگاه صرفاً در اختیار وزارت جهاد و کشاورزی بوده و این سامانه برای شفاف سازی از ابزارهای مدیریتی وزارتخانه متبوع می‌باشد، و این شرکت هیچ گونه دخل و تصرفی در عرضه یا عدم عرضه کالا در سامانه مذکور نداشته است. نکته قابل توجه اینکه همزمان و بلکه ۵ روز قبل از عرضه کالاهای این شرکت توسط وزارت محترم جهاد کشاورزی، کالاهای ۴ شرکت دیگر نیز به همین روش در سامانه عرضه گردیده است و شرکت‌های موصوف ارز کالاهای خود را نیز تمام و کمال بلافاصله دریافت داشته‌اند و فعالین حوزه تولید به خوبی می‌دانند کماکان تا چند روز پیش شرکت‌هایی در همین سامانه بازارگاه بوده‌اند که از بهمن ماه سال گذشته کالا عرضه نموده، ارز خود را در سال گذشته دریافت داشته و تا چند روز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

۵- به روش‌های گوناگون در رسانه‌ها عنوان نموده‌اند که این شرکت ارز ترجیحی دریافت نموده است در حالی که کالایی نداشته و کالایی نیز وارد و توزیع نموده است. در این خصوص به اطلاع می‌رساند مطابق مستندات، این شرکت در همان زمان مقداری کالا در بنادر داشته، مقداری روی عرشه شناورها و مقداری در بنادر نزدیک کشور مبدا که مجموع آن به مراتب بیشتر از تعهد ایجاد شده در سامانه بازارگاه بوده است که بارنامه‌ها و اسناد محموله‌ها به کرات به مراجع ذیصلاح ارائه گردیده است، لازم به ذکر است سامانه بازارگاه این شرکت از ادریبهشت ماه فعال شده است و این شرکت توزیع کالای خود را از تاریخ دوم خردادماه آغاز نموده است بدون وقفه و بدون اینکه تاکنون هیچ گونه ارزی دریافت نموده باشد که در راستای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی بخشی از اطلاعات و آمار دقیق محموله‌های توزیع شده در تارنمای شرکت بارگذاری شده است و قابل رؤیت می‌باشد. همچنین در تعامل با وزارت محترم جهاد کشاورزی و کلیه نهادهای نظارتی و مرتبط این شرکت در تلاش است تا با همکاری ایشان در روند توزیع کالا تسریع به عمل آورد.

برخی به دنبال انحصار در واردات نهاده و سودهای کلان‌اند

در پایان متذکر می‌گردد؛ جنجال‌ها از سوی برخی افراد و شرکت و تشکیلات معلوم الحال صورت گرفته که تاکنون انحصار واردات برخی از کالاهای اساسی را در دست داشته و به صورت مافیایی با تعیین قیمت دلخواه خود، به سودهای کلان و بادآورده ای دست یافته‌اند و اکنون که با ورود شرکت‌های دیگر، عرصه انحصاری خود را از دست رفته می‌یابند به مدد فقدان هرگونه نظارت قانونی بر فضای مجازی و از طریق غوغاسالاری در صدد حذف رقیب از میدان و یکه تازی خود می‌باشند. این در حالی است که مقام معظم رهبری در خصوص امنیت روانی و چگونگی نقض آن از طریق رسانه‌ها در فضای مجازی فرموده‌اند: «یکی از حقوق عمومی همین است که امنیت روانی داشته باشد، امنیت روانی یعنی چه؟ هر روز دروغی با حرف هراس افکنانه ای در ذهن‌ها بخش نشود، روزنامه‌ها تا قبل این کار را می‌کردند و حالا فضای مجازی هم اضافه شد. هر چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای ایجاد می‌کنند و ذهن مردم را خراب می کنند» که البته متأسفانه برخی از رسانه‌ها، موضوع فعالیت این شرکت را کاملاً جهت دار تبدیل به خوراک خبری برای معاندین ملت و انقلاب ایران نموده‌اند. البته با گذشت زمان و پیگیری‌های حقوقی و قانونی مجدانه این شرکت، حقیقت آشکار و از طریق رسانه‌های مستقل و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به طریق مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

توضیحات خبرگزاری مهر

فعالان بخش خصوصی قبل از اجرای طرح آزادسازی یارانه‌ها بیش از ۴۶۱ هزار تن نهاده دامی را با هماهنگی و دستور وزارت جهاد کشاورزی به ارزش بیش از ۲۶۵ میلیون یورو در سامانه بازارگاه عرضه و بلافاصله تحویل نموده‌اند. این اقلام بلافاصله پس از تأمین و ورود به کشور با دستور وزارت جهاد کشاورزی در اختیار دامداران و مرغداران قرار گرفت که باعث کاهش التهاب احتمالی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ در حلقه تولید گردیده است اما با گذشت بیش از دو ماه هنوز طلب ارزی ۲۰ شرکت واردکننده کالا تأمین نشده است.

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به منظور تأمین ارز مورد نیاز این شرکتها با هدف تسهیل در فرایند واردات کالای اساسی به کشور و صیانت از منافع صنفی اعضا در مکاتباتی با رئیس قوه مجریه و معاون اول ایشان خواستار تسریع در این روند شد. همچنین حدود ۸۰ هزار تن نهاده نیز در حال حاضر به همین دلیل در شرف فساد و نابودی می‌باشد. اما نکاتی در این خصوص محل ابهام می‌باشد، از جمله:

اخذ سرمایه در گردش فعالان صنعت دام و طیور به ارزش ۱,۱۰۰ میلیارد تومان از اردیبهشت ماه و عدم تحویل بار

اعلام عدم توانایی و صلاحیت آریو تجارت در تأمین نهاده‌های دامی از سوی معاونت برنامه ریزی وزیر جهادکشاورزی و ورود شرکت پشتیبانی امور دام برای حل مشکلات ایجاد شده از سوی آریو تجارت سهیل

در این زمینه می‌توان به ورود قوه قضائیه به ماجرا اشاره کرد که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: آنطور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهاده‌های دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالی که اساساً نهاده‌ای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچ‌گونه کالایی به دست مردم نرسید، یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر، ورود آن به بندر ثبت یا اصطلاحاً «کوتاژ» شد و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.