چرا وزیر کشاورزی از مجلس کارت زرد گرفت؟

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز سه شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱ برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور یافت اما نمایندگان ملت از توضیحات وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند و وی را با کارت زرد بدرقه کردند. محور سوالات نمایندگان که محمد صفایی دلوئی، نماینده مردم گناباد و بجستان آنها را مطرح کرد به شرح ذیل بود:

یک) مرکز پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی اقدامات این وزارتخانه را در فروردین امسال با سال ۱۴۰۰ که ۲۱۰ میلیون دلار منفی است مقایسه کرده است که نشان می‌دهد اگر با این شرایط پیش برویم تا پایان سال ۲.۵ میلیارد دلار کارکرد منفی دارد ضمن اینکه برنامه‌های این وزارتخانه همچون برنامه بازارگام قرار بود مایحتاج مردم را به درب منازل برسانند که شعاری بیش نبود.

دو) عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خرید میوه شب عید، افزایش هزینه‌های دولت بین ۳۴۶۲ تا ۲,۸۷۵ میلیارد ریال در موضوع تنظیم بازار بوده است، سیب درختی را ۵۸ درصد گران‌تر و پرتغال تامسون را ۷۳ درصد گران‌تر خریده اند و این پول به جیب باغداران نرفته بلکه نصیب دلالان شده است.

سه) واگذاری غیرقانونی امر بازرسی و نظارت به کیفیت میوه خریداری شده به شرکت تازه تأسیس میزان سنجش سیمرغ آریا که فاقد پروانه بازرسی از سوی سازمان ملی استاندارد است یعنی میوه در دیماه خریداری شده و پروانه ایشان در ۲ اسفند ملغی شده که کاملاً غیرقانونی است. از سوی دیگر عدم توجه به تکلیف ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و عدم توجه به تعیین تکلیف بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه و تخطی این وزارتخانه از تکلیف بند ر ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه از دیگر تخلفات صورت گرفته است. ۱۸۰۰ میلیارد، ۱۸ هزار تن از این میوه فاسد شده بعد در ۳ صفحه به آقای جبلی نامه زده اند که چرا این موضوع از رسانه ملی پخش شده است.

چهار) در بحث زعفران ۲ تن غیرقانونی از انبار خارج می‌شود و به خانه‌ای در خیابان عنصری مشهد برده شده سپس از کشور خارج و فروخته شده است. بعد ایرج ناصری مقدم به رئیس تعاون روستایی نامه می‌زند مبنی بر اینکه خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به اینکه عرضه محصول خارج از روال عرضه در بورس صورت پذیرفته ساز و کار حقوقی توسط معاون مالی و اداری سازمان مرکزی در نظر گرفته شود تا در آینده مشکل حقوقی برای سازمان ایجاد نشود و بخشی از پول نیز به حساب همسر آقای شاه میری و سایر افرادی رفته که از آنها نام نمی برم.

پنج) در بحث خرما ترک تشریفات گرفته اند، به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان کمااینکه امروز دامدار کجل خریده کیلویی ۶ هزار تومان بعد به شرکت درنا تأمین ماکیان فروختند و رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به وزیر جهاد کشاورزی نامه می‌زند که به بخش تخصصی آن دهد و جالب است محسن قاسمی دوست آقای شاه میری آن را خریداری کرده است اما هزینه سپرد خرید را اتحادیه مرکزی پرداخت می‌کند یعنی فساد اندر فساد.

شش) در بحث مربوط به تخلفات بازارگاه فروش بیش از ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی ناموجود از هزار و صد میلیارد تومان نقدینگی تولیدکنندگان جمع آوری می‌شود، ایجاد کوتاج تقلبی، تبعیض و رانت در بکارگیری شرکتی که اهلیت و اعتبارسنجی نشده است به صورت محرمانه بدون رعایت تشریفات قانونی و سرمایه ثبتی این شرکت یک میلیون تومان بوده بعد قرار بوده ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده وارد کند.

هفت) ضمن اینکه چندین مرحله تلاش و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی از طریق تنظیم نامه محرمانه رسمی برای تخصیص و پرداخت بیش از ۷۰۰ میلیون یورو ارز صورت گرفت. همچنین برخلاف ادعای غلط بنابر مستندات موجود مکاتبات زیادی از طرف وزارت جهاد کشاورزی جهت تخصیص بیش از ۷۰۰ میلیون یورو برای کالای وارد نشده، پرداخت شده و واگذاری تعهدات انجام نشده است، یک شرکت خصوصی به شرکت دولتی پشتیبانی امور دام تخلف کرده است، عدم برخورد با برنامه ریزان، عاملین و عامرین و تخلف از فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم دخالت دولت در حوزه‌های تجاری اینها کوتاج هایی است که به صورت تقلبی نصب شده است.

صفایی دلوئی در پایان تصریح کرد: امروز ساداتی نژاد و همکارانش موشکی به دام و طیور کشور زدند که برای سال‌ها جا دارد به جای اول برگردد کما اینکه در این ۱۰ ماه ۳۵ درصد شیر تولیدی ایران کاهش یافته و اگر این روال تداوم یابد نیاز نداریم نهاده وارد کنیم بلکه باید گوشت، پنیر، شیر و تخم مرغ وارد کنیم. وقتی رئیس جمهور برای عزل مدیر متخلف وارد می‌شود وزیر جهاد کشاورزی با وجود همه این اسناد باز هم از این روند حمایت می‌کند که جا دارد این روش به اغنای نمایندگان منجر نشود.

براساس این گزارش، ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی ضمن ارائه توضیحاتی در این زمینه با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی از جمله سازمان‌های مهم در حوزه امنیت غذایی و تنظیم بازار است، بیان کرد: نقش حمایت از کشاورز و دامپرور به عهده این سازمان است و به قولی سازمان تجارت و بازرگانی کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر نگاه حمایتی به مصرف کنندگان محصولات کشاورزی را دارد. تمام تلاش این سازمان حمایت از کشاورز و تولیدکنندگان است و زمانی که قیمت محصول زیر قیمت تمام شده باشد خرید تضمینی، حمایتی و توافقی انجام می‌دهد تا از تولیدکننده حمایت شود.

وی افزود: همچنین اگر شرایط برای مصرف کننده سخت باشد و شاهد افزایش قیمت در بازار باشیم این سازمان برای تنظیم بازار و مداخله در آن اقدام می‌کند و طبیعتاً این عملیات دارای هزینه است و سازمان‌هایی که نقش حمایتی و تنظیم گری دارند زیان ده می‌شوند.