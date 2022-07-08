نظارت ۲ اکیپ سیار بر ذبح دام عید قربان در پلدختر

رسول حق گو کرموند در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در راستای توجه به ضرورت سلامت، بهداشت و به منظور بازرسی، یک اکیپ ثابت و دو اکیپ سیار بر فروش و ذبح دام عید قربان در شهرهای پلدختر و معمولان، نظارت می‌کنند.

وی اظهار کرد: مسئول فنی بهداشت و ناظر شرعی به صورت رایگان در روز عید قربان، بر ذبح دام‌های قربانی در پلدختر نظارت خواهند داشت.

رئیس اداره دامپزشکی پلدختر افزود: برای پیشگیری از شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو مردم از قربانی کردن دام در منازل شخصی و مکان‌های غیر بهداشتی به جد خودداری کنند.

کرموند گفت: همچنین به منظور پیشگیری از انتقال بیماری تب کریمه کنگو لازم است لاشه دام‌های قربانی قبل از استفاده به مدت ۲۴ ساعت در دمای معمولی یخچال نگهداری شوند.

وی افزود: مردم در کشتارگاه و زیر نظر ناظران شرعی و بهداشتی و توسط سلاخان کشتارگاه که ملزم به رعایت همه نکات بهداشتی هستند، به قربانی کردن دام خود اقدام کنند.

رئیس اداره دامپزشکی پلدختر یادآور شد: اداره دامپزشکی پلدختر برای پاسخگویی به سوال‌ات همشهریان و هماهنگی لازم در زمینه ذبح دام قربانی با نظارت بهداشتی، آمادگی کامل دارد.

کرموند گفت: به همین منظور مردم پل‌دختر می‌توانند با شماره تلفن ۰۶۶۳۲۲۲۲۲۳۰ و مردم در بخش معمولان با شماره تلفن همراه ۰۹۱۶۵۵۳۳۳۲ تماس حاصل کنند.