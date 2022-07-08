فرمان اجرایی بایدن در مقابله با حکم دادگاه عالی درباره سقط جنین

به گزارش خبرگزاری مهر، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنانی گفت که هیچ گونه ممنوعیت سقط جنین در سطح ملی تا زمانی که وی رئیس جمهور است انجام نخواهد شد و سریع‌ترین راه برای بازستانی حق سقط جنین تصویب قانون فدرال است.

بر اساس این گزارش، بایدن در جریان امضای فرمان اجرایی در مقابله با حکم دیوان عالی همچنین گفت که حکم دادگاه عالی آمریکا درباره سقط جنین قانونی نبود.

لازم به ذکر است که دیوان عالی آمریکا روز جمعه ۲۴ ژوئن (۳ تیر) حکمی را صادر کرد که بر مبنای آن، زنان آمریکایی حق قانونی سقط جنین را از دست دادند.

در پی لغو حکمی ۵۰ ساله از سوی دیوان عالی در آمریکا، حکم «رو دربرابر وید» (Roe v Wade) مبنی بر قانونی بودن سقط جنین لغو شد. این قانون از سال ۱۹۷۳ به زنان اجازه می داد در چند ماهه نخست بارداری اقدام به سقط جنین کنند.

در همین راستا، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به لغو قانونی بودن سقط جنین در این کشور از سوی دادگاه عالی واکنش نشان داد.

بایدن در واکنش به حکم دادگاه عالی آمریکا مبنی بر لغو قانونی بودن سقط جنین، گفت: زندگی زنان با تصمیم دادگاه عالی پیرامون سقط جنین به خطر افتاده است.

بایدن افزود: آمریکایی ها متفق القولند که لغو حق سقط جنین به عنوان یک اصل قانونی پذیرفتنی نیست.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا طرحی برای لغو این حق وجود داشت. این اقدام تلاش های تاریخی برای برابری در آمریکا را نابود می سازد.

بایدن گفت: دادگاه عالی عمداً زنان آمریکایی را از این حق محروم کرده و این امر برای سلامت میلیون ها نفر از زنان پیامدهای وخیمی به دنبال خواهد داشت.

رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود که کنگره باید برای احیای قانون سقط جنین دخالت کند و از همه می خواهم که اعتراضات را به شکل مسالمت آمیز دنبال کنند.