خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کارخانه سیمان خرم‌آباد که از ابتدای کلنگ زنی ماجراهای مختلفی را پشت سر گذاشته هر بار به دلیلی عملیات اجرایی آن به تعویق افتاد تا این کارخانه همچنان اندر خم وعده‌های صاحبان کارخانه باشد و این در حالی است که سیمان خرم‌آباد از ابتدای فعالیت خود اقدام به فروش سهام کرد تا این کارخانه امروز با بیش از ۴۶ هزار سهامدار به کلافی سردرگم در حوزه صنعت استان تبدیل شود.

بلاتکلیفی ۴۶ هزار سهامدار

ماجرای کارخانه سیمان و سهامدارانش به دوره مدیریت «خاوری» در بانک سپه برمی‌گردد؛ گفته می‌شود آگهی پذیره‌نویسی شرکت سیمان خرم‌آباد به عاملیت و کارگزاری بانک سپه با اطلاعات اغواکننده منتشرشده است، در آن زمان در آگهی سیمان خرم‌آباد اطلاعاتی چون استفاده از ۲۶.۵ میلیون یورو «ال سی» در شرف گشایش و داشتن سرمایه فعلی بیش از ۶۴ میلیارد ریال مطرح و از مردم خواسته می‌شود که نسبت به خرید سهام اقدام کنند، نتیجه این آگهی می‌شود ۴۶ هزار سهامداری که حالا سال‌هاست بلاتکلیف هستند.

آخرین اخبار و حواشی پیرامون این واحد صنعتی حکایت از شکایت سهام‌داران آن دارد، برخی سهامداران با تشکیل کمپین‌ها و گروه‌هایی خواستار پیگیری وضعیت شرکت سیمان خرم‌آباد شده‌اند.

در جریان سفر حجت‌الاسلام «ابراهیم رئیسی» در سمت رئیس قوه قضائیه به لرستان، ایشان با تعیین ضرب‌الاجل سه‌ماهه بر ضرورت رفع مشکلات چهار واحد اقتصادی لرستان ازجمله کارخانه سیمان خرم‌آباد تأکید کردند.

این در حالی است که تاکنون اقدام خاصی در رابطه با تعیین تکلیف این کارخانه و ۴۶ هزار سهامدار آن صورت نگرفته است تا چشم سهامداران کارخانه و همچنین مردم لرستان به مصوبات سفر حجت‌الاسلام رئیسی، این بار در سمت رئیس‌جمهور برای راه‌اندازی و یا تعیین تکلیف آن باشد.

«فرهاد زیویار» استاندار لرستان در آخرین اظهارنظر در رابطه با این کارخانه وعده داده که مسائل و مشکلات مربوط به این طرح در سفر رئیس‌جمهور به لرستان پیگیری و طرح خواهد شد.

هنوز اتفاق خاصی برای طرح صورت نگرفته است

بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شرکت سیمان خرم آباد اظهار داشت: این شرکت منحل شده است، این طرح الان در اختیار اداره امور تصفیه قوه قضائیه است، با توجه به آخرین پیگیری‌هایی که انجام داده ایم منتظر معرفی سرمایه گذاران جدید برای واگذاری هستند.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای تکمیل و راه اندازی این کارخانه عنوان کرد: در این راستا جلسات متعددی با سرمایه گذار قبلی این شرکت برگزار کرده ایم، حتی از سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران نیز تقاضا کرده ایم که این طرح را تکمیل و راه اندازی کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه تا کنون اتفاق خاصی در خصوص طرح سیمان خرم آباد که دارای مصوبه سفر رئیس جمهور هم است، صورت نگرفته است افزود: با این وجود ما پیگیری‌ها و مکاتباتی با اداره امور تصفیه قوه قضائیه برای واگذاری این طرح به شخصیت دارای اهلیت فنی، مالی و اقتصادی داشته ایم.

پیگیری برای واگذاری به سرمایه گذار جدید

جعفری یادآور شد: محل اجرای این طرح زمینی به مساحت ۱۰۱ هکتار است، نقطه قوت این طرح بحث ورود ماشین آلات آن است.

وی با تاکید بر اینکه بالغ بر ۸۰ درصد ماشین آلات طرح که عمدتاً نیز مربوط به کمپانی دارای اعتبار بین الملی در کشور آلمان است، تهیه شده است افزود: در صورت واگذاری به بخش خصوصی دارای اهلیت فنی، مالی و اقتصادی، ما نهایت همکاری را هم در راستای معادن که مواد اولیه عمده این طرح را تشکیل می‌دهد و هم محل اجرای طرح، خواهیم داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه به عنوان یک کارشناس صنعتی اعلام می‌کنم که گام اول تعیین تکلیف این طرح این بوده که باید توسط اداره امور تصفیه قوه قضائیه به یک شخصیت دارای اهلیت فنی، مالی و اقتصادی واگذار شود گفت: وقتی این امر صورت گرفت ما در خصوص مکان یابی جدید نهایت همکاری را با این مجموعه خواهیم داشت.

جعفری افزود: تلاش ما بر این است که ظرف شش ماه آینده نیز این موضوع تعیین تکلیف شود.

اجرای طرح از توجیه بالایی برخوردار است

وی با تاکید بر اینکه منابع تأمین شده این طرح از محل صندوق ذخیره ارزی بوده و بانک سپه در این رابطه کارمزد گرفته که تسهیلات را پرداخت کرده است بیان داشت: عملاً منابع این طرح نیز مربوط به بانک سپه نیست، ۲۳ میلیون یورو تسهیلات ارزی دریافت کرده و چهار میلیارد تومان نیز تسهیلات ریالی دریافت کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان افزود: پیشرفت طرح نیز در حال حاضر ۳۶ درصد است.

جعفری با اشاره به افزایش قیمت سیمان و نزدیکی لرستان به کشورهای عراق و حاشیه خلیج فارس گفت: در کشور ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن سیمان داریم، در صورت راه اندازی این طرح هیچ گونه مشکلی از لحاظ بازار فروش با نگاه صادراتی و با توجه شناختی که از ماشین آلات و تکنولوژی این طرح داریم وجود ندارد و اگر به یک شخصیت حقوقی دارای اهلیت فنی، مالی و اقتصادی قوی واگذار شود، از توجیه بالایی هم برخوردار است.

وی تاکید کرد: این کار نیز با سرمایه گذار قبلی شرکت جلو نمی‌رود.