آلمان در یک قدمی بحران قطع گاز

به گزارش خبرگزاری مهر آلمان به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در خصوص کاهش صادرات گاز روسیه به دنبال ایجاد جایگزین برای تأمین این گاز است تا برای تأمین آب گرم خانه‌ها و تولید برق مورد استفاده قرار دهد.

هم اکنون دولت آلمان در حال آماده باش است تا گاز نورد استریم صفر شود. هرچند که گفته شده تعمیرات نورد استریم ۱۰ روز بیشتر طول نمی‌کشد ولی می ترسد این توقف انتقال گاز همیشگی باشد.

رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، هشدار داد که "هیچ سناریویی را نمی‌توان رد کرد" و توضیح داد که مسکو از "سلاح گازی" خود علیه اروپا استفاده خواهد کرد.

کارستن نوبل، رئیس گروه هنکل، یکی از شرکت‌های بزرگ بورس فرانکفورت، در گفت‌وگو با مطبوعات، گفت: «این امکان وجود دارد که دوباره به کارهای دورتر برای صرفه‌جویی در انرژی برای منافع ملی بازگردیم. "

گفته شده است حتی صنایع شیمیایی در صورت توقف واردات گاز آسیب پذیر خواهند بود زیرا به شدت به گاز وابسته هستند. هم اکنون انجمن صنایع شیمیایی که نماینده این بخش است، گفته اند که در حال آماده شدن برای "بدترین سناریو" است.

شرکت غول پیکر "BASF"در نظر دارد در صورت قطع عرضه گاز روسیه بخشی از کارکنان خود را اخراج کند.

در هفته‌های اخیر، مسکو صادرات گاز از طریق «نورد استریم» را ۶۰ درصد کاهش داده بود و دلیل آن مشکل فنی بود، در حالی که برلین این تصمیم ر ا «سیاسی» خواند و آن را محکوم کرد.