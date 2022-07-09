به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه فلسطینی شهاب نیوز، ده ها هزار فلسطینی در مراسم نماز عید قربان که صبح امروز در مسجدالاقصی اقامه شد، مشارکت کردند.

مردم فلسطین از مناطق مختلف قدس و کرانه باختری بامداد امروز خود را جهت مشارکت در این مراسم عبادی به مسجدالاقصی رسانده بودند.

این حضور گسترده با وجود ممانعت‌های شدید رژیم صهیونیستی و برقراری تدابیر نظامی در قدس اشغالی رقم خورد.

منابع فلسطینی همچنین از برگزاری گسترده مراسم نماز عید قربان در شهرهای مختلف فلسطین از جمله اراضی اشغالی ۱۹۴۸ خبر می‌دهند.

گفتنی است رژیم صهیونیستی در دهه‌های اخیر همواره تلاش کرده وحدت میان مردم فلسطین را از بین برده و آنها را دچار انشقاق کند تا در راستای آن هدف‌های اصلی خود را به اجرا بگذارد. این در حالی است که ملت فلسطین و گروه های سیاسی در این کشور بر خلاف خواست صهیونیست‌ها با ایجاد وحدت حول محور قدس و مسجدالاقصی توانسته اند ضربات دردناکی را به پیکره رژیم جعلی صهیونیستی وارد نمایند.