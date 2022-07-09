جهاد اسلامی بر ادامه راه جهاد تا آزادی سرزمین فلسطین تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین و «گردان‌های قدس» شاخه نظامی این جنبش با صدور بیانیه‌ای عید سعید قربان را به امت‌های اسلامی و عربی و ملت فلسطین به ویژه خانواده‌های شهدا و مجروحان و اسیران دربند زندان‌های رژیم صهیونیستی تبریک گفتند.

در این بیانیه آمده است: در این عید خجسته ما از بزرگترین معانی ایثار و فداکاری الهام می‌گیریم تا به پیروزی بر دشمن یقین بیشتری پیدا می‌کنیم و با اعتماد به نفس و مصمم‌تر جهاد را ادامه دهیم تا خداوند متعال آزادی سرزمین فلسطین و باز پس گیری مقدسات آن و بازگشت آوارگان مان به سرزمین و خانه‌هایشان را مقدر فرماید.

در ادامه این بیانیه تأکید شد: به مناسبت عید سعید قربان، همگان را به پیوستگی بیشتر صفوف اتحاد، ایستادگی در مقابل دشمن صهیونیستی و مقابله با همه طرح‌ها و نقشه‌های آن و پایبندی به حقوق و مبانی ملی فرا می‌خوانیم. ما همچنین خواهان اتحاد، همبستگی و انسجام همه ملت فلسطین در تمام اماکن حضور هستیم.

جنبش جهاد اسلامی و شاخه نظامی آن در پایان بیانیه خود ذکر کرد: از خداوند می‌خواهیم که طاعت، قربانی‌ها و اعمال نیک شما و جهاد و پاسداری ما از قدس و مسجد الاقصی ما را بپذیرد، شهدای ما را مورد رحمت خود قرار دهد، مجروحان ما را شفا بخشد و به مجاهدان توانایی و یاری عطا فرماید و ضربات آنها به دشمن صهیونیستی را مستحکم گرداند.