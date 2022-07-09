واکنش اسکوچیچ به اتفاقات اخیر؛ قصدی برای واگذاری جایگاهم ندارم!

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ در پیامی که امروز و پس از اتفاقات اخیر منتشر کرد نوشته است:

« ظاهراً گروهی حداکثر تلاش خود را برای کنار گذاشتن من از تیم ملی به کار بسته اند. ضمن تبریک بابت پشتکارشان پیامی صریح و شفاف برایشان داشتم. من زمانی هدایت تیم ملی را برعهده گرفتم که احتمال حذف از جام جهانی بسیار زیاد بود و عده کمی باور داشتند که می‌توانیم به قطر صعود کنیم.

من سخت تلاش کردم و ثابت کردم ظرفیت انجام این کار را دارم. در برابر تمام توهین‌ها و فشارها مقاومت کردم و نشان دادم می‌توانم از پس تمام این موقعیت‌ها برآیم. به لطف تلاش تک تک اعضای تیم ملی سریع‌ترین صعود تیم آسیا را رقم زدیم اما شایستگی و نقش من و کادر فنی در این موفقیت غیرقابل انکار است. هیچ کس به اندازه من برای این جام جهانی انگیزه ندارد. خصوصاً بعد از سختی‌هایی که از سر گذراندم. بنابراین به هیچ وجه هیچ قصدی برای واگذاری جایگاهم ندارم.

گروهی از بازیکنانم در شبکه‌های اجتماعی حمایتشان را از من نشان دادند و از تمام آنها قلباً تشکر می‌کنم اما بهتر این بود چنین کاری انجام نمی‌شد. همچنین گروهی دیگر از بازیکنانم، لزومی برای این کار ندیدند که آن هم برایم قابل احترام است. چرا که نیازی به چنین کارهایی نیست. چیزی که اکنون بیش از همه به آن نیازمندیم، اتحاد و یکدلی است. چه از درون و چه از بیرون باید شکل یک تیم را داشته باشیم.

اما کسانی که سعی می‌کنند با گل آلود کردن آب، ماهی بگیرند و بنده را زیر سوال ببرند. کسانی که توانایی‌های خود را زیادی دست بالا گرفتند اما نتایج گذشته شأن قابل دفاع نیست و کسانی که سعی دارند حقیقت را نادیده بگیرند یا تحریف کنند، باید فکری دوباره کنند.

هیچ گاه تمرکزم را روی چیزهایی که از کنترل من خارج بوده اند، نگذاشته ام و اکنون هم رویکردم همین است. بنابراین اجازه نمی‌دهم شایعات تمرکز من و تیمم را به هم بریزد.»