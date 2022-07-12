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کد مطلب 5536153
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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۳

آخرین وضعیت جوی کشور

آخرین وضعیت جوی کشور

به گزارش سازمان هواشناسی در اغلب نقاط کشور افزایش تدریجی هوا و ماندگاری هوای گرم پیش‌بینی می‌شود.

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