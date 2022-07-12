دریافت 20 MB کد مطلب 5536153 https://mehrnews.com/xY4MK ۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۳ کد مطلب 5536153 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۳ آخرین وضعیت جوی کشور به گزارش سازمان هواشناسی در اغلب نقاط کشور افزایش تدریجی هوا و ماندگاری هوای گرم پیشبینی میشود. کپی شد مطالب مرتبط خیزش گرد و خاک در جنوب و غرب تهران/دما کاهش پیدا می کند رعد و برق و وزش باد شدید در برخی استانها هوای ناسالم برای گروههای حساس در پایتخت آلودگی هوا در تهران ادامه دارد خیزش گرد و خاک در مناطق شرقی و مرکزی کشور برچسبها پیش بینی وضعیت هوا سازمان هواشناسی آب و هوا
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