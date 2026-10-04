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کد مطلب 6967752
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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

فرار همتی به جای پاسخگویی درباره نوسان شدید نرخ ارز!

فرار همتی به جای پاسخگویی درباره نوسان شدید نرخ ارز!

رئیس کل بانک مرکزی بدون پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره افزایش قیمت دلار، مجلس ختم خواهر وزیر امور خارجه را ترک کرد.

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    نظرات

    • علیرضا IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      نوسان چیه ریال بی ارزش است هر روز یک درصد افزایش نرخ ارز داریم و طبق ۱.۰۱ به توان ۳۶۵ تا سال بعد قیمت ها ۳۷ برابر میشه ؛ ریال نگه ندارید

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