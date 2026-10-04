دریافت 4 MB کد مطلب 6967752 https://mehrnews.com/x3df33 ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷ کد مطلب 6967752 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷ فرار همتی به جای پاسخگویی درباره نوسان شدید نرخ ارز! رئیس کل بانک مرکزی بدون پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره افزایش قیمت دلار، مجلس ختم خواهر وزیر امور خارجه را ترک کرد. کپی شد مطالب مرتبط زاکانی: برخورد با مفاسد و مردمیسازی اقتصاد باید عملیاتی شود صفنشینی غولهای ریالی برای بسته ۲ میلیارد دلاری قیمت طلا و سکه امروز ۱۱ مهر؛ سکه در مرز ۲۷۱ میلیون تومان مراسم ختم خواهر وزیر امور خارجه برگزار شد مطالبات ۵۰۰ همتی بخش خصوصی صنعت برق از دولت برچسبها بانک مرکزی ایران ارز قیمت دلار عبدالناصر همتی
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