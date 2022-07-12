دریافت 8 MB کد مطلب 5536745 https://mehrnews.com/xY52P ۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۰ کد مطلب 5536745 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۰ انفجار در مخزن سوخت پرتابه فضایی آمریکا در زمان تست موشک در این فیلم انفجار در مخزن سوخت پرتابه فضایی آمریکا در زمان تست موشک را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط ۴۶ ماهواره اینترنتی اسپیس ایکس به فضا پرتاب شد وقوع انفجار در پایانه نفتی «ماتانزاس» کوبا ابداع فناوری جدید موشکهای مافوق صوت توسط مهندسان چینی آتش سوزی عظیم در جنگلهای اطراف مادرید ثبت پدیدهای عجیب در خورشید ارتباط ناسا با ماهواره گمشده برقرار شد ناسا ماهواره پروژه سفر به ماه را گم کرد زمان تقریبی مأموریت ماهنورد «آرتمیس ۱» اعلام شد انفجار مهیب در ارمنستان اسپیس ایکس ماهواره مخابراتی به فضا برد برچسبها انفجار صنعت موشک سازی آزمایش موشکی ناسا
نظر شما