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کد مطلب 5536745
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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۰

انفجار در مخزن سوخت پرتابه فضایی آمریکا در زمان تست موشک

انفجار در مخزن سوخت پرتابه فضایی آمریکا در زمان تست موشک

در این فیلم انفجار در مخزن سوخت پرتابه فضایی آمریکا در زمان تست موشک را مشاهده می‌نمایید.

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    نظرات

    • محسن اصحابی AE ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      0 1
      پاسخ
      توی این مدت چندمین باره دارن گندکاری میکنن😂

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