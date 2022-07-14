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کد مطلب 5537742
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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۹:۵۴

آتش سوزی عظیم در جنگل‌های اطراف مادرید

آتش سوزی عظیم در جنگل‌های اطراف مادرید

در این فیلم آتش سوزی عظیم در جنگل‌های اطراف مادرید اسپانیا را مشاهده می‌نمایید.

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