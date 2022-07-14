به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی در جلسه شورا برنامه‌ریزی شهرستان قزوین که صبح پنجشنبه در فرمانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: بیش از دو سوم ساختمان‌ها و زیرساخت‌های قزوین در حوزه سلامت از نظر ایمنی سازه به دلیل عمر بالای ۷۰ سال اعتبار بخشی دریافت نمی‌کنند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دستور جدید رئیس جمهور بعد از حادثه متروپل بررسی ساختمان‌های مشکل‌دار بود و این دستور فرصت مناسبی است تا بتوانیم فرسودگی زیرساخت‌های درمانی قزوین در حوزه فرسودگی بنا، تجهیزات و دیگر زیرساخت‌ها را مرتفع کرد.

وی افزود: وضعیت جنوب شرق استان از جمله محله‌های مولوی، شهید منتظری و راه آهن مساعد نیست و حتی یک درمانگاه برای پوشش نیاز مردم در این مناطق وجود ندارد.

این مسئول ابراز کرد: حوادث اورژانسی مانند سکته مغزی یا حوادث در این مناطق بیشتر احساس می‌شود و مردم در این حوزه مشکل دارند چراکه عمده مراکز درمانی در نیمه شمالی شهر قرار دارد که لازم است در مناطق جنوبی نیز مراکز و پایگاه‌های جامع سلامت احداث شود و تحقق این امر نیز نیازمند مصوبه از جانب فرمانداری و استانداری است.

وی تصریح کرد: بهتراست بخشی از بودجه سفر ریاست جمهور برای احداث مراکز سلامت در مناطق جنوبی تخصیص داده شود.

وی با بیان اینکه مراکز جامع و اماکن روستایی نیز دچار مشکل هستند عنوان کرد: مشکلات حوزه‌های فرهنگ در عرصه کشف حجاب، افزایش آسیب‌های اجتماعی، ترویج طلاق و افزایش قتل قابل پیش بینی است و ما باید هرچه سریع‌تر در راستای رفع این مشکلات اقدامات جدی انجام دهیم.

وی گفت: مردم قزوین دارای فرهنگ اجتماعی هستند و دانشمندان و علمای بزرگ در این استان پرورش یافته‌اند اما متأسفانه کتابخانه، مراکز فرهنگی و مذهبی در این شهر به نسبت نیاز مردم وجود ندارد و نسل بعدی ما با مشکل کمبود فعالیت‌های فرهنگی مواجه است که ما خواستاریم از بودجه بخش‌های مختلف برای مرتفع‌سازی مشکلات فرهنگی استفاده کنیم.