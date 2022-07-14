  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی خبر داد:

عمر بالای ۷۰ سال ساختمان‌های درمانی در قزوین

عمر بالای ۷۰ سال ساختمان‌های درمانی در قزوین

قزوین - نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از دو سوم ساختمان‌های قزوین در حوزه سلامت از نظر ایمنی سازه به دلیل عمر بالای ۷۰ سال اعتبار بخشی دریافت نمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی در جلسه شورا برنامه‌ریزی شهرستان قزوین که صبح پنجشنبه در فرمانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: بیش از دو سوم ساختمان‌ها و زیرساخت‌های قزوین در حوزه سلامت از نظر ایمنی سازه به دلیل عمر بالای ۷۰ سال اعتبار بخشی دریافت نمی‌کنند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دستور جدید رئیس جمهور بعد از حادثه متروپل بررسی ساختمان‌های مشکل‌دار بود و این دستور فرصت مناسبی است تا بتوانیم فرسودگی زیرساخت‌های درمانی قزوین در حوزه فرسودگی بنا، تجهیزات و دیگر زیرساخت‌ها را مرتفع کرد.

وی افزود: وضعیت جنوب شرق استان از جمله محله‌های مولوی، شهید منتظری و راه آهن مساعد نیست و حتی یک درمانگاه برای پوشش نیاز مردم در این مناطق وجود ندارد.

این مسئول ابراز کرد: حوادث اورژانسی مانند سکته مغزی یا حوادث در این مناطق بیشتر احساس می‌شود و مردم در این حوزه مشکل دارند چراکه عمده مراکز درمانی در نیمه شمالی شهر قرار دارد که لازم است در مناطق جنوبی نیز مراکز و پایگاه‌های جامع سلامت احداث شود و تحقق این امر نیز نیازمند مصوبه از جانب فرمانداری و استانداری است.

وی تصریح کرد: بهتراست بخشی از بودجه سفر ریاست جمهور برای احداث مراکز سلامت در مناطق جنوبی تخصیص داده شود.

وی با بیان اینکه مراکز جامع و اماکن روستایی نیز دچار مشکل هستند عنوان کرد: مشکلات حوزه‌های فرهنگ در عرصه کشف حجاب، افزایش آسیب‌های اجتماعی، ترویج طلاق و افزایش قتل قابل پیش بینی است و ما باید هرچه سریع‌تر در راستای رفع این مشکلات اقدامات جدی انجام دهیم.

وی گفت: مردم قزوین دارای فرهنگ اجتماعی هستند و دانشمندان و علمای بزرگ در این استان پرورش یافته‌اند اما متأسفانه کتابخانه، مراکز فرهنگی و مذهبی در این شهر به نسبت نیاز مردم وجود ندارد و نسل بعدی ما با مشکل کمبود فعالیت‌های فرهنگی مواجه است که ما خواستاریم از بودجه بخش‌های مختلف برای مرتفع‌سازی مشکلات فرهنگی استفاده کنیم.

کد مطلب 5538164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها