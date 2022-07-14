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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۵۳

امام جمعه سنندج:

رونق تولید و حل مشکلات مردم باید اولویت مدیران و مسئولان باشد

رونق تولید و حل مشکلات مردم باید اولویت مدیران و مسئولان باشد

سنندج ـ ماموستا فایق رستمی گفت: باید اولویت مدیران و مسئولان ما رونق تولید و حل مشکلات مردم از قبیل بیکاری و وضعیت نامساعد معیشتی و اقتصادی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی روز پنجشنبه در همایش روز صنعت و معدن که سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: سفر هفته گذشته رئیس جمهور به استان کردستان نویدبخش تحول بزرگی در این خطه خواهد بود.

امام جمعه سنندج گفت: باید با تمام توان از صنعتگران و فعالان این عرصه حمایت داشته باشیم زیرا طبق روایات در روز قیامت این صنف با رسول اکرم (ص) حشر خواهند داشت.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: اگر به دنبال توسعه و اشتغال پایدار در کردستان هستیم باید از ظرفیت‌های معدنی و طبیعی این استان در زمینه رونق تولید بهترین استفاده را ببریم.

ماموستا رستمی خاطرنشان کرد: باید اولویت مدیر و مسئول ما رونق تولید و حل مشکلات مردم از قبیل بیکاری و وضعیت نامساعد معیشتی و اقتصادی باشد بنابراین با محقق کردن شعار سال می‌توانیم در حوزه صنعت جهشی عظیم در سطح استان کردستان ایجاد کنیم.

کد مطلب 5538491

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