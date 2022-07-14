۲۴۸۱ میلیارد تومان از اعتبارات تملک و دارایی گیلان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان از ابلاغ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در امسال به میزان دو هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این میزان اعتبار نسبت به سال گذشته افزایش ۱۳ درصدی دارد.

وی با اشاره به تخصیص عادلانه و متوازن اعتبارات استانی امسال با اولویت محرومیت زدایی و توجه به مناطق کم برخوردار، افزود: شاخص‌های توزیع اعتبارات بر اساس سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم در جهت رفع مشکلات و محرومیت‌ها در کنار توجه به معیار جمعیتی است.

استاندار گیلان افزایش جذب اعتبارات متمرکز دستگاه‌ها از سطح ملی را گامی مؤثر در پیشرفت پروژه‌های نیمه‌تمام دانست و اظهار کرد: پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد در اولویت قرار دارد تا هرچه سریع‌تر شاهد افتتاح و بهره برداری آن‌ها باشیم.

عباسی با اشاره به همدلی و همکاری مجمع نمایندگان گیلان و مدیران استانی در جذب بیشتر اعتبارات تاکید کرد: مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان گیلان موظفند برای پیگیری تخصیص و جذب اعتبارات متمرکز در وزاتخانه‌های متبوع حداکثر تلاش خود را به کار گیرند.

وی با اشاره به اینکه در توزیع اعتبارات، به طرح‌های سرمایه گذاری و اشتغال زا، تحرک بخشی به اقتصاد مقاومتی و مناطق محروم، تولید، کشاورزی، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان توجه ویژه شده است، افزود: سهم سه درصد اعتبارات نفت و گاز نیز برای محرومیت‌زدایی از بخش‌های مختلف، مدنظر قرار گرفته است.

عباسی بیان کرد: به طور قطع توزیع عادلانه اعتبارات با اولویت محروم زدایی و توجه به روستاها و شهرهای کم برخوردار و عدم توسعه یافته در افزایش رفاه اجتماعی در همه زمینه‌ها، مهاجرت معکوس با بهره مندی از ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای و رونق تولید و اشتغال تأثیر بسزایی دارد.

استاندار گیلان اضافه کرد: کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها نیز به ریاست فرمانداران با جلب نظر مردم و بهره مندی از نمایندگان و مجامع محلی به منظور تخصیص اعتبارات برای کاهش مشکلات، تشکیل می‌شود تا توزیع بودجه‌ای، شفاف، روشن و عملیاتی در امسال را شاهد باشیم.

وی همچنین از اقدامات جهادی صورت گرفته در قرارگاه‌های استانی و شهرستانی مدیریت آب کشاورزی و همراهی مردم قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با برداشت کیفی و کمی محصول برنج، شاهد رونق تولید و بهبود وضعیت معیشت کشاورزان زحمتکش باشیم.

عباسی از مدیران دستگاه‌های متولی حوزه کشاورزی و آبیاری خواست تا پایان فصل زراعی و برداشت محصول، به صورت شبانه روزی در کنار کشاورزان باشند.