۲۴۸۱ میلیارد تومان از اعتبارات تملک و دارایی گیلان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان از ابلاغ اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان در امسال به میزان دو هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این میزان اعتبار نسبت به سال گذشته افزایش ۱۳ درصدی دارد.
وی با اشاره به تخصیص عادلانه و متوازن اعتبارات استانی امسال با اولویت محرومیت زدایی و توجه به مناطق کم برخوردار، افزود: شاخصهای توزیع اعتبارات بر اساس سیاستهای راهبردی دولت سیزدهم در جهت رفع مشکلات و محرومیتها در کنار توجه به معیار جمعیتی است.
استاندار گیلان افزایش جذب اعتبارات متمرکز دستگاهها از سطح ملی را گامی مؤثر در پیشرفت پروژههای نیمهتمام دانست و اظهار کرد: پروژههای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد در اولویت قرار دارد تا هرچه سریعتر شاهد افتتاح و بهره برداری آنها باشیم.
عباسی با اشاره به همدلی و همکاری مجمع نمایندگان گیلان و مدیران استانی در جذب بیشتر اعتبارات تاکید کرد: مدیران کل دستگاههای اجرایی استان گیلان موظفند برای پیگیری تخصیص و جذب اعتبارات متمرکز در وزاتخانههای متبوع حداکثر تلاش خود را به کار گیرند.
وی با اشاره به اینکه در توزیع اعتبارات، به طرحهای سرمایه گذاری و اشتغال زا، تحرک بخشی به اقتصاد مقاومتی و مناطق محروم، تولید، کشاورزی، صنعت و شرکتهای دانشبنیان توجه ویژه شده است، افزود: سهم سه درصد اعتبارات نفت و گاز نیز برای محرومیتزدایی از بخشهای مختلف، مدنظر قرار گرفته است.
عباسی بیان کرد: به طور قطع توزیع عادلانه اعتبارات با اولویت محروم زدایی و توجه به روستاها و شهرهای کم برخوردار و عدم توسعه یافته در افزایش رفاه اجتماعی در همه زمینهها، مهاجرت معکوس با بهره مندی از ظرفیتهای بومی و منطقهای و رونق تولید و اشتغال تأثیر بسزایی دارد.
استاندار گیلان اضافه کرد: کمیتههای برنامهریزی شهرستانها نیز به ریاست فرمانداران با جلب نظر مردم و بهره مندی از نمایندگان و مجامع محلی به منظور تخصیص اعتبارات برای کاهش مشکلات، تشکیل میشود تا توزیع بودجهای، شفاف، روشن و عملیاتی در امسال را شاهد باشیم.
وی همچنین از اقدامات جهادی صورت گرفته در قرارگاههای استانی و شهرستانی مدیریت آب کشاورزی و همراهی مردم قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با برداشت کیفی و کمی محصول برنج، شاهد رونق تولید و بهبود وضعیت معیشت کشاورزان زحمتکش باشیم.
عباسی از مدیران دستگاههای متولی حوزه کشاورزی و آبیاری خواست تا پایان فصل زراعی و برداشت محصول، به صورت شبانه روزی در کنار کشاورزان باشند.
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