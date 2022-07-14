هشدار درباره تکرار حادثه متروپل در دهاقان

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمشیدیان عصر پنج شنبه در شورای اداری شهرستان دهاقان که با حضور مسئولان استانی و نماینده مجلس برگزار شد، اظهار کرد: سیاست و هدف مهم دولت امید آفرینی است و شهرستان دهاقان نیز ثابت نموده که همواره در همه مراحل همیشه مدافع انقلاب و نظام بوده است.

وی افزود: مردمان این منطقه بسیار مؤمن و سخت کوش هستند و با عرق جبین گذران زندگی می‌نمایند و با ابراز مشکلاتشان نشان می‌دهند که بسیار کم توقع هستند.

فرماندار شهرستان دهاقان عنوان کرد: متأسفانه برخی از روستاهای شهرستان دهاقان از آب پایدار برخوردار نیستند و در بخش کشاورزی هم هنوز مسائل اولیه رفع نشده است.

دهاقان نیاز به پزشک متخصص دارد

وی نیاز دهاقانی‎‌ها به پزشک متخصص را قابل تأمل برشمرد و اذعان کرد: در بخش بهداشت و درمان هنوز پزشک متخصص در بیمارستان دهاقان حضور ندارد و مردم از این بابت رنج می‌برند و تقاضامند حضور متخصصان هستند.

جمشیدیان ضمن اشاره نبود اجرای برخی قوانین اساسی تصریح کرد: در حوزه راه‌ها، شاهد تصادفات هفتگی هستیم و تکالیفی که قانون اساسی در زمینه‌ها و بخش‌ها گوناگون تعیین نموده است به مرحله اجرا نرسیده است.

وی از خطر تکرار فاجعه متروپل در دهاقان خبر داد و گفت: در دهاقان مدارسی وجود دارد که در حال فروپاشی و فرونشست هستند؛ د در بافت فرسوده شهر دهاقان هم شاهد خانه‌های فرسوده بر روی قنوات هستیم که خطر ریزش هر لحظه جان افراد را تهدید می‌کند؛ مبادا که حادثه متروپل در دهاقان هم تکرار شود و مجدد دولت متقبل هزینه شود.

فرماندار شهرستان دهاقان با بیان مشکلات منطقه عشایر نشین دهاقان، اظهار کرد: دهاقانی‌ها هنوز از مرکز درمانی طرف قرار داد بیمه برخوردار نیستند و حتی با وجود این‌که هر ساله میزبان عشایر هستند اما فاقد آنتن دهی در منطقه آستانه هستند و بارها منجر به بروز مشکلاتی برای عشایر شده و یا فردی فوت نموده اما تا چند روز کسی متوجه این اتفاق نشده است.

وی اعلام کرد: امروز هر دستوری برای مردمانی است که ولایت مدار و کم توقع هستند و لیاقت بهترین تصمیمات و اتفاقات را دارند.

جمشیدیان افزود: خانه‌های بروی قنوات باید هر چه زودتر تخلیه شوند و این موضوع باید در ستاد بحران مطرح شود و زمینی به این افراد تعلق گیرد، الحاق زمینی هم برای کارگاه‌های مزاحم و نیمه مزاحم در شهر گلشن در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: چندین دهه از احداث شهرک صنعتی دهاقان می‌گذرد اما هم‌چنان مشکلات زیرساختی وجود دارد و باید زیر ساخت‌های شهرک صنعتی پوده، تخصیص بودجه، ساخت اتاق نگهبانی، روشنایی و اجرای شبکه آب منطقه پوده تا دو ماه آینده صورت پذیرد.

مسئولان فرونشست را جدی بگیرند

در ادامه نیز نماینده دهاقان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر شاهد اتفاقات مهم و مؤثری در بخش‌های مختلف شهرستان بوده‌ایم.

سمیه محمودی افزود: در بخش اصلاح راه‌های اقدامات مناسبی در جاده قصر چم به دهاقان، پوده به دهاقان و شهرضا به دهاقان بوده‌ایم که کاهش آمار فوتی را به همراه داشت.

وی با اشاره به انقلاب بزرگی در دهاقان عنوان کرد: در بخش مدرسه سازی انقلاب بزرگی در شهرستان دهاقان رقم خورد و بازسازی و ساخت مدارس چشمگیر بود.

نماینده دهاقان در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: انتقال آب از تصفیه خانه بابا شیخ علی مبارکه از اتفاقات حیاتی و قابل تأمل شهرستان قلمداد می‌شود و هم‌چنین ۳۰۰ وجود هکتار گلخانه در سطح شهرستان نشان دهنده رشدی عالی در بخش کشاورزی است.

وی خاطرنشان کرد: شاید امروز برخی از افراد حرف‌های ناامید کننده بیان کنند اما همه فعالیت‌ها مسئولان در سطح جامعه یک وظیفه تلقی می‌شود و در واقع خدمت به نظام محسوب می‌شود؛ برای اشتغال‌زایی شهرستان باید اتفاقات مطلوبی رقم بخورد و هم‌چنین بر روی قنوات باید تمرکز ویژه داشته باشیم و به فرونشست‌ها به عنوان بحران جدی نگاه کنیم.

دهاقان ارزش سرمایه‌گذاری دارد

امام جمعه موقت شهرستان دهاقان هم با حضور در این جلسه اظهار کرد: شهرستان دهاقان بسیار مستعد است و ارزش سرمایه‌گذاری دارد.

سید داوود موسوی از استعداد بالقوه دهاقان در گردشگری خبر داد و افزود: وجود پتانسیل‌های فراوان دهاقان را ممتاز خاص نموده و سبب درخشیدن در بخش گردشگری شده است.

وی تصریح کرد: آب و هوای مطلوب، دل‌پذیر و خاک حاصل‌خیر دهاقان سبب مهاجرت معکوس این شهرستان شده بنابراین باید نگاه ویژه به دهاقان شود و در کشاورزی بومی، سنتی از جمله گندم، جو و گلخانه‌های مطرح این منطقه باید آمایش سرزمینی هم لحاظ شود.