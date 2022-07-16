شهروندان از پنجره طلایی تکمیل واکسیناسیون استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در جریان بازدید از چند مرکز واکسیناسیون تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از نزدیک در جریان روند میزان واکسن‌های تزریق شده در مراکز واکسیناسیون قرار گرفت و تسریع در روند خدمت رسانی باکیفیت تر به مردم را خواستار شد.

وی، ضرورت واکسیناسیون افرادی که بیش از شش ماه از آخرین تلقیح واکسن آنها می‌گذرد را خواستار شد.

زالی در پاسخ به این سوال که چه واکسنی برای تزریق توصیه می‌شود، گفت: در دسترس ترین واکسن بهترین واکسن برای تلقیح است بنابراین با توجه به سبد متنوع واکسن‌هایی که در تهران وجود دارد توصیه می‌شود با مشورتی که با کارشناس واکسیناسیون انجام می‌شود نوبت‌های بعدی تزریق شود.

وی تاکید کرد: زودرس ترین علامت برای بررسی امواج کرونا میزان مراجعان سرپایی است؛ با توجه به رشد پیوسته و فزاینده مراجعان کرونایی می‌توان افزایش مبتلایان را نشانه ورود به موج هفتم کرونا تلقی کنیم.

زالی، استفاده از ماسک در فضاهای بسته و باز را ضروری دانست و تاکید کرد: قبل از انتشار وسیع‌تر بیماری شهروندان باید از پنجره طلایی تکمیل واکسیناسیون استفاده کنند.