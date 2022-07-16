کیفیت هوای اصفهان در وضعیت قابل قبول / ۱۱ ایستگاه قطع است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه برخط کنترل کیفیت هوا سازمان محیطزیست، هوای کلانشهر اصفهان هم اکنون در ایستگاههای پایش فعال در خیابانهای احمد آباد با شاخص ۸۳، استانداری با شاخص ۷۴، پروین با شاخص ۷۸ و رودکی با شاخص ۸۵ در وضعیت زرد و قابل قبول ثبت شد.
همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه بزرگراه خرازی با میانگین ۱۳۷ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
۱۱ ایستگاه پایش در خیابانهای انقلاب، باهنر، جِی، باغ غدیر، دانشگاه، رهنان، فرشادی، فیض، کاوه، میرزا طاهر و ورزشگاه میثاق نیز طی دو ماه اخیر و در شرایط آلودگی شدید هوای اصفهان قطع بوده است.
امروز وضعیت کیفیت هوای شهر صنعتی سگزی با شاخص ۱۰۲ ناسالم برای گروههای حساس، شاهین شهر با شاخص ۷۱ و در مبارکه با شاخص ۸۰ در وضعیت قابل قبول ثبت شده و ایستگاههای منطقه صنعتی دولت آباد، خمینیشهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.
بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان استمرار گردوخاک امروز در مناطق شرقی استان پیش بینی میشود.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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